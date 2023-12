Uno de los proyectos que se prevén realizar el próximo año con presupuesto de la deuda que le fue otorgada al Gobierno de la Ciudad de México para el próximo año será la nivelación y alineación de vía en el tramo elevado de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que en meses recientes generó polémica entre los usuarios de la red.

De acuerdo con el documento, se destinarán 11 millones de pesos para la nivelación y alineación de vía en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 plintos desde la estación Morelos a Deportivo Oceanía. Este tramo está comprendido por seis estaciones: Morelos (que conecta con la línea 4), San Lázaro (con conexión en la línea 1), Ricardo Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía (con conexión en la 5) y Deportivo Oceanía.

A principios de este año causó polémica las condiciones de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, y que conecta a miles de usuarios del Estado de México que viajan a la capital del país todos los días.

En redes sociales circularon imágenes en las que usuarios alertaron por posibles daños en las estructuras del tramo elevado. El tema también causó la reacción de diputados de oposición.

No obstante, en ese entonces, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva Medina, aseguró que esta línea no tiene daños estructurales, por lo que no representa un daño para los usuarios.

Respecto a las imágenes que se difundieron en ese momento, en las que se apreciaba una supuesta separación en el tramo elevado, explicó que se trataba de fotografías antiguas y que ya había sido reparado.

“La estructura está perfectamente sana”, sostuvo.