Alistan llegada del trolebús elevado

Con 7.4 kilómetros de longitud, el Trolebús Elevado, que está próximo a concluir su construcción, conectará en su primera etapa de la estación del Metro Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Casa Libertad, en un tiempo de entre 20 y 22 minutos. El recorrido será a través de 26 unidades que tuvieron un costo cercano a los 249 millones de pesos.

Esta obra que construye el Gobierno de la Ciudad de México en el Eje 8 Sur Ermita-Iztapalapa representa casi 100 mil metros cuadrados de construcción, donde se ubican 11 estaciones —nueve intermedias y dos terminales—, con una inversión de aproximadamente 3 mil millones de pesos, y se prevé que el proyecto finalice en septiembre de este año; posteriormente darán un mes de pruebas para que los choferes de los vehículos se adapten a manejar y controlar la unidad en el tramo elevado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Servicios de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, indicó que el trolebús transportará a 75 mil pasajeros que se movilizarán mediante las 26 unidades que operará el STE de la Ciudad de México; éstas sustituirán a los microbuses de la Ruta 14, quienes junto con Grupo Metropolitano de Transporte conformaron empresas y operarán los nuevos vehículos.

También lee: Es definitivo; Sheinbaum anuncia que réplica de la “Joven Amajac” reemplazará al Colón en Reforma

El funcionario capitalino explicó que nueve unidades articuladas, de 18 metros de largo, estarán a cargo del STE; cabe señalar que tuvieron un costo total de 121.5 millones de pesos (13.5 millones cada una), las cuales ya fueron liquidadas. Los vehículos fueron adquiridos el año pasado y actualmente circulan por Eje Central, por lo que serán reasignados a su nuevo trayecto. López Delgado agregó que fueron contratados 30 operadores.

Mientras que 17 unidades, de 12 metros de largo, fueron compradas por los transportistas: 14 estarán a cargo de la Ruta 14, cuyos microbuses saldrán de circulación de Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y 32 operadores manejarán las nuevas unidades, mientras que Grupo Metropolitano de Transporte adquirió tres trolebuses y requerirá de siete a ocho conductores.

Cada autobús eléctrico mide 12 metros y significó un costo de 7.5 millones de pesos, es decir, una inversión total de 127.5 millones de pesos por parte de los transportistas.

“Grupo Metropolitano de Transporte ya tiene más de 20 años de creación y opera como empresa; [en tanto], Ruta 14 está en proceso de convertirse en una similar, como la conformada por los camiones morados que transitan por la capital. Aunque la programación del servicio, supervisión y planeación va a correr por parte de Transportes Eléctricos, será algo muy similar a lo que pasó con el Metrobús”, subrayó el funcionario.

Indicó que de la UACM a Constitución de 1917 ya se construyen reversibles o retornos en ambos sentidos para que los trolebuses cambien de posición y retomen los trayectos hacia el lado opuesto. Además de rampas para subir y bajar hacia viaducto para continuar, en una próxima etapa, hacia Mixcoac.



La obra de transporte tendrá 11 estaciones y retorno para que los trolebuses circulen meditante un circuito en la parte elevada. Foto: Especial

Etapas para la expansión

El gobierno planea ampliar el servicio de trolebús, inclusive considera que inicie de Mixcoac hasta Chalco: “Existe la posibilidad de prestar el servicio desde Chalco hasta Mixcoac, todavía no estamos definidos cuántos servicios habrá. Aunque la idea es que el servicio de Chalco llegue a Constitución de 1917 y de Santa Martha a Mixcoac”, dijo el director del STE.

Por ello, en una segunda etapa, la administración federal y la capitalina proyectan la ampliación de UACM a Santa Martha. Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , por lo que el tramo se ampliará para apoyar a 140 mil personas.

También lee: ¿Se te pasó la preinscripción? Ya hay nuevas fechas para nuevo ingreso a escuelas públicas en el Edomex

En una tercera etapa, estos camiones en su vía terrestre, que dejaron de circular en 2012, volverán a resurgir de Mixcoac a Constitución de 1917 y se prevé que a mediados de este mes la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad (Sobse) inicie trabajos para hacer gazas de incorporación y desincorporación que ayudará a las unidades a efectuar el recorrido procedentes de UACM Casa Libertad. La obra se estima que concluya el próximo año.

En una cuarta etapa, de Santa Martha a Chalco, Estado de México, ésta estaría a cargo del gobierno mexiquense.

Usuarios

En un recorrido por la zona, EL UNIVERSAL consultó a usuarios, quienes ven ahora molestia por las obras, y esperan que sí funcione el Trolebús Elevado. Otros prefieren el Cablebús.

Margarito Hernández afirmó que el nuevo cambio lo beneficiará, porque será más rápida la vialidad, habrá más seguridad: “Han parado un poco los atracos, pero en los camiones da miedo”. Sin embargo, aclaró que mientras se concluyan las obras, el tráfico “está pesadito, pero si es funcional, valdrá la pena”.

Alan Lavalle dijo: “A mí no me queda el Trolebús Elevado, yo prefiero el Cablebús, siento que es más cómodo y seguro, además de que se tiene buena vista, pero habrá que probar y ver si es funcional y si no se cae”, remarcó.

En tanto, Juana Ramírez también estuvo a favor de la obra: “La verdad es que está bien el apoyo que darán; sin embargo, ahorita están afectando mucho la vialidad, espero que acaben pronto. Una de las estaciones quedará cerca de mi casa, como a 15 minutos caminando”.