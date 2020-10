Alianza de Pastores del Valle de Toluca se manifiesta contra sanciones por terapias de conversión sexual

Toluca.- Integrantes de la Alianza de Pastores del Valle de Toluca se manifestaron frente al palacio del Poder Legislativo del Estado de México para demandar a los diputados que reviertan las reformas al artículo 211 del Código Penal estatal, donde sancionan con tres años de cárcel las terapias de conversión sexual.

Aristeo Salgado Rentería, representante de la agrupación aseguró que las modificaciones recientemente aprobadas en el Congreso mexiquense violentan y discriminan la libertad de creencia, al limitar y penalizar la impartición, así como, enseñanza de sus creencias, marcándolas como violación moral, al querer ayudar a personas que buscan una reconversión en su identidad sexual.

Por este motivo, en el marco del Día Internacional de la Libertad Religiosa, pidió a los legisladores reconsiderar su postura ante el tema y respetar las opiniones contrarias, que sólo quieren proteger a su familia.

También lee: Terapias de conversión en Edomex se castigarán con 3 años de prisión tras aprobación de reforma

“Los padres o tutores tenemos derecho a educar a nuestros hijos, y no nos pueden limitar la libertad, no podemos ser cuestionadas ni amenazadas, mucho menos cuando están en la etapa de su desarrollo y los líderes religiosos tenemos la libertad de expresar nuestras creencias, aún cuando se enfrenten con ideologías que no están sustentadas en la ciencia, la biología o la genética”, indicó el representante de la Alianza de Pastores del Valle de Toluca

Por tanto, exigió a los diputados no transgredir los derechos y las libertades de la mayoría, por defender a las minorías y que cambien sus postura.

El pastor refirió que las familias del estado no votaron por sus autoridades para que violen sus derechos, pues más del 90% de los mexiquenses tienen alguna convicción religiosa, que tienen como principio fundamental la familia y advirtió, que quienes ejercen la religión cristiana en la entidad, no van a votar por partidos políticos que atenten contra sus libertades.

También lee: Ayuntamiento de Toluca alista sanción por baile masivo en plena pandemia Covid-19



lr/ rdmd