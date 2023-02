Alejandra del Moral lucha por la paridad

Paulina Alejandra Del Moral Vela es una mujer que se siente orgullosa por haber roto los techos de cristal. Es una madre de familia que fue una de las mujeres más jóvenes en ocupar un cargo público como candidata para alcaldesa y al desempeñarse como diputada del Estado de México, dirigente partidista, funcionaria estatal y ahora aspirante a la gubernatura mexiquense.

Orgullosa de ser mexiquense, Del Moral Vela nació el 22 de agosto, cumplirá 40 años de edad, y con apenas 20 años de desempeño, ha ocupado diversos cargos públicos.

Es la apuesta del PRI, PAN y PRD para buscar el gobierno estatal. Sobre que las dos coaliciones electorales impulsen a mujeres, refirió que le da gusto.

“Me da mucho gusto que seamos mujeres las dos, que vayamos conquistando espacios en todos los ámbitos. En mi caso me he preparado para gobernar, tengo la capacidad para tomar decisiones, conozco cada municipio del Estado de México, he trabajado en el gobierno del estado, en el ámbito federal y municipal. Siempre mi trabajo ha sido por el fortalecimiento y las familias mexiquenses, eso es lo que quiero para el Estado de México”, expresó a EL UNIVERSAL antes de que terminara la precampaña.

Se considera como una mujer que rompe muchos estereotipos porque es priista, franca, “me despeino”, dice en alusión a que trabaja sin importar la imagen, sino los resultados de su desempeño y considera que el PRI mexiquense necesitaba una mujer así, con una fiel convicción.

Alejandra Del Moral Vela estudió en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó como licenciada en Derecho; cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ha expresado que su interés por el servicio público inició desde niña, pues siempre se preguntó cómo podía aportar para que cambiarán las cosas, y el día que muera no irse arrepentida de no haber hecho algo diferente por el país.

“Ser servidora pública es un empaque tremendo porque hoy tienes que aprender a ganar elecciones siendo auténtica, única, siendo valiente y siendo alguien que de resultados a la gente”, afirmó.

Actualmente es madre de gemelos, tuvo a sus bebés durante la pandemia por Covid-19 y dice estar enamorada de sus hijos, de la maternidad, y ser mamá la impulsó a querer defender el Estado de México, donde ella y su familia viven.

Apasionada de los caballos, el ejercicio, y sobre todo de los perros, algunos de sus allegados la consideran una mujer divertida, determinada, muy disciplinada y resiliente, pues ha superado la crítica por ser la diputada y alcaldesa más joven; ha enfrentado una parte de la política en la que ser mujer era considerado como un riesgo en el servicio público, pues no sé les concedía el calor y la capacidad que los hombres habían demostrado.

Además, no proviene de una familia de historial político, sino que su papá fue empresario y médico, pero apasionado de la política y priista de corazón, cosa que heredó.

Nació en el municipio de Cuautitlán Izcalli y su carrera dentro del PRI ha sido ascendente. A los 16 años ya era parte del Partido Revolucionario Institucional en su municipio; a los 19 años fue candidata, en 2006 contendió para diputada local, pero perdió, y asumió como consejera política municipal del PRI, además de dirigente estatal de mujeres jóvenes de ese instituto político a nivel estatal.

En 2009 se convirtió en consejera política nacional, luego fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli.

Ha reconocido que fue la más joven en asumir un cargo público de tal envergadura, y no sólo eso, fue una mujer que comenzó a escalar en su trayectoria sólo demostrando sus capacidades, pues entonces seguía nadando contracorriente en un mundo político conducido por hombres.

“El reto más grande fue ser mujer, joven y que tenía el municipio más endeudado de todo el estado. Y cómo lo iba a sacar adelante alguien tan joven, siendo mujer”, añadió.

Cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli logró el refinanciamiento de la deuda del municipio, lo que ella misma destaca.

En ese entonces, los allegados a la alcaldesa admitieron que gracias a sus gestiones y que impuso una disciplina presupuestal austera, pudo lograr resolver las demandas de la población, pues renegoció la deuda, lo cual contribuyó a sanear las finanzas en una demarcación con más de 800 mil habitantes.

En febrero de 2015, Alejandra del Moral fue nombrada por Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, como directora general del entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), hoy Banco del Bienestar.

Califica su paso por ahí como una experiencia gratificante. “Me marca en mi trayectoria profesional y en mi vida personal porque trabajé con y para las mujeres, tuve la oportunidad de otorgar créditos a un millón de mujeres”.

Regresó al Estado de México en 2016 con Eruviel Ávila como gobernador, y fue nombrada como secretaria del Trabajo y también fue dirigente del PRI en el Estado de México.

Luego de secretaria de Desarrollo Económico, fue candidata al Senado, pero perdió contra Delfina Gómez, así que continuó cómo presidenta del PRI; resultó elegida diputada local de nueva cuenta y un año más tarde nombrada como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durante el gobierno de Alfredo del Mazo, a cargo del programa pilar de esta administración, que es el Salario Rosa, el apoyo económico bimestral para las mujeres.

Para Alejandra Del Moral, los retos más grandes que ha enfrentado durante su trayectoria política han sido dos: “En 2017, cuando ganamos a Morena la gubernatura que se disputaron Delfina Gómez contra Alfredo del Mazo; en enero íbamos alrededor de 20 puntos abajo y con un gran candidato remontamos.

“Además, en 2021, en el que todo el mundo daba por hecho tras un 2018 catastrófico, pensaron que la coalición Va por el Estado de México no iba a ganar, pero les demostramos lo contrario. Así que yo ya le gané a Morena dos veces”.

Es considerada como una de las más grandes negociadoras, firme, de mente revolucionaria y decidida a siempre mirar a todos los simpatizantes y militantes del tricolor como la gran fuerza del partido, según Eric Sevilla, dirigente estatal del PRI.

Como presidenta del PRI Edomex en la elección de 2021 logró recuperar 53 municipios.

Para Del Moral Vela no han sido días sencillos, perdió a su más importante consejero, como consideraba a su padre, quien le recibió con abrazos y besos luego de su registro como candidata única y a quien le agradeció haber aprendido todo sobre el amor y la pasión por el servicio público.

Sin embargo, ha dicho que es una persona que aspira a construir un mundo mejor desde el ámbito de su responsabilidad, lo cual se mide con logros.Ha afirmado que como presidenta municipal saneó las finanzas locales, reestructuró una deuda de 2 mil millones de pesos y prestó servicios públicos de calidad con un gran equipo de mujeres y hombres, de modo que si eso logró hace 25 años, cuando la gente la reconoció como líder, ahora aspira a hacer todavía mucho más por los mexiquenses.