La alcaldía Miguel Hidalgo instaló una Mesa Regional para la Construcción de Paz y Seguridad, en donde se destacó la reducción en la percepción de inseguridad y en los delitos de alto impacto.

El alcalde Mauricio Tabe detalló que de 2021 a 2024 se pasó de 75 a 38% en la percepción de inseguridad, de acuerdo a la más reciente encuesta del Inegi.

“Le dimos la vuelta a la percepción, y de ser una de las cinco alcaldías en donde los vecinos se sentían más inseguros, hoy Miguel Hidalgo es y sigue siendo una de las tres alcaldías donde nuestras vecinas y vecinos se sienten más seguros: primero está Benito Juárez, seguido de Cuajimalpa y nosotros como una de las tres alcaldías más seguras”, sostuvo.

Trabajo coordinado de distintas dependencias

Precisó que estos resultados se deben al trabajo coordinado de distintas dependencias y no sólo por aumentar la vigilancia en las colonias, “sino por mejorar los entornos en nuestros barrios y colonias populares, reiluminarlos, hacerlos más ordenados, más limpios, más seguros, además del esfuerzo que hacemos todos los días para prevenir, trabajar y combatir la la violencia”.

En este sentido, destacó que de 2022 hubo una reducción de 20% en los delitos de alto impacto, comparado con 2021; en 2023 de 15% y en lo que va de 2024 la reducción ha sido del 12%.

"En 2021 traíamos un promedio de 35 delitos de alto impacto"

“Cuando iniciamos en 2021 traíamos un promedio de 35 delitos de alto impacto por semana, ahorita estamos sobre los 20, 24 delitos de alto impacto, o sea, no solamente la gente se siente más segura, sino que se han reducido los delitos; ahí el esfuerzo es más vigilancia, combate a la impunidad, trabajo de investigación y todos caminando en el mismo sentido para lograr que Miguel Hidalgo sea una alcaldía mucho más segura y así contribuimos, ponemos nuestro granito de arena para tener una Ciudad más segura y también para tener un país más seguro”, comentó.

Mauricio Tabe reconoció el trabajo realizado por parte de las distintas instituciones como la Fiscalía de la CDMX y la Guardia Nacional, por lo que dijo, hay mucho en qué avanzar y seguir poniendo su granito de arena.

“Esto no quiere decir que ya estamos en una zona de confort y todo está bien, no. Todos los días tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando los niveles y nuestros vecinos se sientan más seguros, porque sigue habiendo delitos, muchos no se denuncian y hay que promover la denuncia", precisó.

Asimismo, se comprometió a seguir trabajando para combatir la inseguridad en Miguel Hidalgo, en reconocer a quienes sí hacen bien su trabajo e ir corrigiendo lo que se debe mejorar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr