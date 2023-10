Alcaldes y alcaldesas llegan a su segundo año de gobierno presumiendo avances, pero también pensando en su futuro político. Al menos seis ediles confirmaron a EL UNIVERSAL que buscarán la reelección, aunque en total podrían ser nueve los que intenten mantenerse en el cargo; cinco más van por la Jefatura de Gobierno; el resto no descarta integrarse al gobierno local o federal.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, puntualiza que durante estos dos años se ha avanzado mucho en materia de seguridad con más patrullas y más policías; también en la recuperación de espacios públicos como Jalapa 2000, mantenimiento a áreas verdes, seguridad para las mujeres y reencarpetado de vialidades.

Sobre su futuro político, insiste en que buscará la Jefatura de Gobierno, por lo que estará pendiente de los tiempos y definiciones que marquen las dirigencias del PAN, PRI y PRD. “Sí pretendo participar, siento que mi mejor carta de presentación son los resultados que he dado en la alcaldía Álvaro Obregón, hoy soy una de las alcaldesas mejor evaluadas, no sólo de la Ciudad, sino del país, he dado resultados en una alcaldía muy contrastante y con una complejidad geográfica importante”, sostiene.

Margarita Saldaña, edil de Azcapotzalco, apunta que han trabajo en este tiempo para atender las peticiones ciudadanas de iluminación, poda de árboles, bacheo y seguridad, que son las más sentidas de la población. Recalca que la percepción de inseguridad ha bajado en 27 puntos, lo que quiere decir que “estamos haciendo un trabajo muy bueno”.

Foto: Especial

Por lo anterior, dice que sí está pensando en la reelección y está trabajando para ello.

“Esperemos que la gente tome en cuenta que, si bien todavía hay muchos pendientes, sí hemos estado trabajando muy fuerte en toda la alcaldía. Prácticamente ya hemos ido a todas las colonias, por lo que sí se nota este trabajo (...) ojalá la gente lo vea así y me reelijan”.

Santiago Taboada, de Benito Juárez, asegura que su balance a cinco años de administración es positivo en materia de seguridad, salud, inversión en escuelas y espacios públicos, por lo que la alcaldía sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir. Reitera que una vez que sean los tiempos legales pedirá licencia para buscar la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno.

“Lo he dicho en público y en privado, busco poder encabezar el proyecto opositor en esta Ciudad, uno de los proyectos más importantes de la oposición en el país, en función de los resultados que tuvimos en Benito Juárez. Nadie de Morena nos asusta, la oposición le asusta al gobierno, esa es la realidad”, enfatiza.

Santiago Taboada. Foto: Especial

Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, señala que en materia de seguridad, entrega hoy la alcaldía más segura de la Ciudad, se han construido seis deportivos, dos estaciones de bomberos y dos de policía. “El balance es que hemos tenido un gobierno honesto, limpio, responsable y, sobre todo, un gobierno conciliador, que se ha llevado bien con los jefes y jefa de Gobierno”.

El edil, como se sabe, aspira a la Jefatura de Gobierno y pedirá licencia este mes.

Adrián Rubalcava. Foto: Germán Espinosa / El Universal

Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, precisa que a dos años de administración, su balance es muy positivo, pues gracias a un atlas de procedimiento que elaboraron pudieron ver cuál era la problemática exacta de los vecinos para poderla atender. Puntualiza que en este periodo de administración, han hecho más que los otros gobiernos en seis años.

Aunque no descarta la reelección comenta que “no son momentos electorales para decir qué es lo que va a pasar porque ni siquiera estamos en el proceso interno de selección de candidatos. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la norma, de lo que dicten los partidos a través de las convocatorias y vamos a esperar, nuestro trabajo ahora es cumplirle a los coyoacanenses”.

Giovani Gutiérrez. Foto: Especial

Sandra Cuevas, de la Cuauhtémoc, destaca que en estos dos años le ha respondido a las 33 colonias en servicios urbanos, y resaltó el Operativo Diamante, pues les permite estar en territorio permanentemente. Califica a su administración como buena, pues se ha empeñado en que así sea. Este 3 de octubre solicitará licencia por 16 días para buscar la Jefatura de Gobierno.

Sandra Cuevas. Foto: Especial

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, comenta que durante estos cinco años de administración se han dado a la tarea de recuperar toda la infraestructura pública, como escuelas, parques, deportivos y banquetas, pues en 2018 la recibieron en ruinas. Destaca que durante este tiempo han sido la única demarcación que ha construido cinco mercados nuevos.

Armando Quintero. Foto: Archivo / El Universal

Sobre su futuro político, comparte que está comprometido en apoyar a Claudia Sheinbaum para que sea presidenta. “A eso me voy a dedicar en mis tiempos libres, a apoyar a la doctora Sheinbaum. Voy a apoyarla, a trabajar para ella y voy a estar a su disposición”.

Cabe recordar que Clara Brugada pidió licencia para separarse de su cargo en Iztapalapa y participa en el proceso interno de Morena para buscar la Jefatura de Gobierno.

Clara Marina Brugada Molina. Foto: Especial

Luis Gerardo Quijano, de la Magdalena Contreras, afirma que en estos dos años han trabajado mucho en seguridad, pues han adquirido 45 nuevas unidades y están por inaugurar en C2 con más de 600 cámaras de vigilancia. De igual forma, han invertido en la mejora de escuelas, limpieza de barrancas, reforestación y han implementado un programa llamado Tira tus tiliches, con el que han logrado retirar 700 toneladas de tiliches de las casas.

“Estamos en búsqueda de la reelección para consolidar proyectos como el de las mujeres, seguridad y claro que buscamos la reelección para seguir dando mantenimiento a la infraestructura deportiva, por eso claro que estamos buscando la reelección con buenos resultados”.

Luis Gerardo Quijano. Foto: Especial

Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, declara que en dos años han logrado blindar la demarcación para convertirla en una de las tres más seguras, pues hubo reducción en los delitos en 35%; además se ha invertido en la recuperación de espacios públicos, y es el territorio con más generación de empleos de toda la capital.

Sobre su futuro político, deja abierta la posibilidad de la reelección, pues quiere concentrarse “en dar continuidad a muchos de los proyectos que hoy encabezamos, a no bajar la guardia y, sobre todo, a poder extender las acciones a lo largo del tiempo y dejar una huella positiva en Miguel Hidalgo”.

Foto: Especial

Judith Vanegas, alcaldesa de Milpa Alta, dice que en estos dos años crearon una clínica veterinaria única en la Ciudad, construyen un refugio para mujeres, una clínica posCovid y una clínica de emociones. Cuenta que aspira a reelegirse.

“Tres años no alcanzan, este es el inicio, pero cuando quieres que se establezca todo y que funcione bien, y además estamos haciendo un gobierno transparente, venimos a trabajar y ayudar, por lo que no te bastan tres años, sí necesitamos seis años, pero de un buen gobierno”.

Foto: David Fuentes/ El Universal

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, apunta que en estos dos años han hecho que la demarcación resurja, pues han duplicado los elementos de seguridad, han clausurado 84 chelerías, han reducido 50% la posibilidad de inundaciones y se han realizado obras de infraestructura hidráulica.

Acepta que la alternativa que más le gustaría para su futuro político es reelegirse. “Me apuntaron [para la Jefatura de Gobierno] y si me vuelven a apuntar lo valoraría, pero algo que a mí me gustaría es poder continuar trabajando en Tlalpan”.

Foto: Especial

José Carlos Acosta, de Xochimilco, destaca que en los últimos dos años le han dado mantenimiento a escuelas, han hecho conexiones o sustitución de drenaje, mejoraron la red de agua potable; asimismo, han mejorado deportivos y otros espacios públicos.

“Más allá de una diputación, a la mejor continuar en el servicio público, pero en otro nivel, puede ser en el nivel Ciudad de México o en el nivel federal; no sabemos a dónde podamos ser más útiles o a dónde también nos inviten a colaborar”, precisa el edil.

José Carlos Acosta. Foto: Archivo / El Universal

Se buscó a los alcaldes de Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza, pero no hubo respuesta, aunque Francisco Chíguil ya no puede reelegirse, Berenice Hernández y Evelyn Parra aun tienen esa posibilidad. *Con información de Frida Sánchez y Laura Arana