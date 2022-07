Alcaldes, diputados y hasta el vocero de Presidencia se postulan como congresistas de Morena en CDMX

Tres secretarios del gobierno de la Ciudad de México, siete alcaldes así como 27 diputados locales buscan ser congresistas nacionales de Morena en la Ciudad de México.

De acuerdo a los registros oficiales que dio a conocer el partido, se postularon más de tres mil militantes de la Ciudad de México para ser una o uno de los 240 congresistas que tendrá el partido guinda en la capital del país cuya elección se realizará este sábado 30 de julio.

En la lista figura Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno, quien se postuló por el Distrito 15 con cabecera en Benito Juárez.

También está Rigoberto Salgado, quien es encargado del despacho de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), por un distrito 9 federal en Tláhuac.

También se anotó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, por el Distrito 14 en Tlalpan; y el director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, pero por el distrito 10 federal en Miguel Hidalgo. En este mismo se anotó el exalcalde y hoy asesor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Víctor Hugo Romo.

Los siete alcaldes de Morena se registraron para poder participar: Clara Brugada (Iztapalapa), Berenice Hernández (Tláhuac), Judith Vanegas (Milpa Alta), Evelyn Parra (Venustiano Carranza), Armando Quintero (Iztacalco), Francisco Chíguil (Gustavo A. Madero) y José Carlos Acosta (Xochimilco).

Al respecto, la alcaldesa en Venustiano Carranza confió en llegar al congreso nacional y aseguró que no ha sentido ningún tipo de rechazo o exclusión por parte de los fundadores y viejos militantes de Morena.

“Todo ha sido de respeto, muy cordial, todo ha sido de trabajo. De hecho, yo con diputados locales y federales he tenido algunas reuniones precisamente para ver algunas cuestiones de gestión, temas legislativos o de gobierno y todo muy bien, con sumo respeto y pues reconocen mucho que este gobierno está trabajando muy bien y estamos en unidad”, destacó.

Destaca la presencia de los hermanos Moreno Rivera: Araceli, Julio César e Israel, quienes buscarán un lugar como congresistas en el Distrito 11 de la Venustiano Carranza. Esta ha sido una de las corrientes más fuerte que se ha unido a Morena en los últimos años.

De los 31 diputados locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, 27 se anotaron para participar en las elecciones.

Entre los aspirantes destaca el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz-Polanco; la coordinadora de los diputados morenistas, Martha Ávila; la vicecoordinadora, Guadalupe Morales; y la vocera del Grupo Parlamentario, Nancy Núñez.

También Janecarlo Lozano y Fernando Mercado; el primero participó en el proceso electoral 2021, por las siglas del PRD.

Aunque oficialmente no están en la bancada de Morena, José Martín Padilla y Xóchitl Bravo también participarán en estas elecciones, pues son militantes del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bravo adelantó que espera una fiesta democrática y confió en que este proceso interno no divida a su partido.

“Yo espero profundamente que este proceso no sea un proceso de división, no sea un proceso de descalificaciones entre nosotras y nosotros. Creo que debemos de estar a la altura del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a la altura de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer incansable y que trabaja todos los días. Nosotros vamos a competir de la manera más limpia y transparente, y espero que no sea un proceso de debilitación”, comentó.

Otros personajes que se anotaron para participar en este proceso interno de Morena son: John Ackerman, académico y esposo de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, por el distrito 23 de Coyoacán. Ahí también está el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.

De igual forma se encuentra en la lista Jesús Ramírez Cuevas, quien es vocero del gobierno federal. Buscará ser congresista por el Distrito 14 de Tlalpan.

Este fin de semana se realizó un simulacro de elección con las y los representantes que tendrán a su cargo los 24 congresos distritales de Morena en la Ciudad de México el próximo sábado.

Este ejercicio fue supervisado por el presidente del partido Tomás Pliego, quien cumplió su palabra y no se anotó para este proceso. Los 240 congresistas que resulten electos, elegirán de entre ellos al nuevo presidente de Morena en la capital del país el próximo 6 de agosto.

“Cualquier ciudadano puede llegar al congreso distrital, presentar su credencial de elector, afiliarse a Morena y puede participar en la Asamblea votando, se abren las puertas como no lo hace ningún partido para que el pueblo de México pueda participar, si así lo desea”, dijo Tomás Pliego.

