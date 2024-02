En la Ciudad de México, los albergues de la sociedad civil que apoyan a migrantes en su paso hacia Estados Unidos tienen sobrecupo, pues se encuentran hasta el doble o triple de su capacidad. Pese a ello, denuncian la falta de apoyo de los gobiernos federal y local y cuestionan a los candidatos presidenciales y contendientes a la Jefatura de Gobierno por la falta de propuestas migratorias para atender esta problemática.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director de la Casa del Migrante Arcángel Rafael con sedes en la alcaldía Iztapalapa y en el municipio de Ecatepec, el padre Juan Luis Carbajal Tejeda, destacó que el Instituto Nacional de Migración (INM) sabe de ellos, los conoce, pero no reciben más ayuda que en casos especiales.

“Hace falta en este momento coyuntural que la gente que quiere gobernar y que se está peleando, a veces de una forma agresiva, poco ética, con el afán de ganar electores, que nos presenten cuál es su política en temas de migración, que hablan en Estados Unidos, porque para ese país es un tema importante con el que ejerce presión para otros apoyos y relaciones con México.

La Casa del Migrante Arcángel Rafael tuvo que adaptar la capilla como dormitorio, a fin de recibir a más personas. Foto: Diego Simón

“Nosotros no hemos visto cuál es su propuesta, qué es lo que piensa, los puntos de la agenda de la señora Claudia Sheinbaum o de la señora Xóchitl Gálvez, que nos digan ¿cómo van a solucionar un fenómeno tan grande en México?”, enfatizó.

El padre Juan Luis Carbajal Tejeda, quien también es coordinador de la Pastoral de Movilidad de la Arquidiócesis, aseguró que todos los albergues que hay en la Ciudad de México, como Casa Mambré, Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y Nacional (Cafemin), la Parroquia de la Santa Cruz y la Señora de la Soledad, Caritas, entre otros, “todos están llenos, saturados”.

“No se conoce cuáles son las políticas migratorias que proponen quienes aspiran a la Presidencia. Hace falta que presenten las propuestas, más que pelearse por quién hace mejor TikTok o si saben o no hablar inglés, que digan cuáles son sus propuestas, qué reformas pueden plantear en esta materia”, reiteró.

También refirió que Clara Brugada acudió y visitó la Casa del Migrante Arcángel Rafael. “La invitaría a que no ignore este fenómeno que está viviendo su misma alcaldía, con tanta gente. Todos los candidatos que quieran la Ciudad de México que planteen y que no ignoren lo que está sucediendo”.

“El que quiera gobernar la Ciudad de México no puede ignorar que hay miles de personas migrantes en el país. Sí hay personas regulares, pero hay otros tantos que están detenidos en la Ciudad de México aplicando para pasar a Estados Unidos y que necesitan un tiempo de estancia digno; incluso les pueden dar dos o tres meses de permiso de trabajo para que puedan ganar dinero y después continuar su camino. Las personas migrantes no están pidiendo nada más, ellos quieren trabajar”, agregó.

La directora de Casa Tochan, en la alcaldía Álvaro Obregón, Gabriela Hernández, afirmó que “estamos totalmente solos y lo peor del caso, contamos con gobiernos sordos”.

También coincidió que los candidatos a la Presidencia y el Gobierno capitalino no han planteado en sus discursos algún eje de apoyo a las asociaciones y albergues que brindan apoyo a los migrantes en su tránsito por la capital del país.

“La situación y demanda incrementará mientras los gobiernos no tomen en serio y traten de hacer una política pública que realmente beneficie a las poblaciones. Nosotros como sociedad civil tenemos toda la voluntad de apoyar, pero si el gobierno no hace nada, nosotros estamos solos”, señaló.

Ambos directores de las casas migrantes dijeron que la única ayuda que reciben del Gobierno de la Ciudad de México es la comida de las 12:00 horas, que se otorga de lunes a viernes.

Las organizaciones señalaron que los recursos que obtienen son donaciones y por la venta de artículos. Foto: Diego Simón

Sobrecupo

El padre Juan Luis Carbajal Tejeda indicó que en la Casa del Migrante Arcángel Rafael con sede en Iztapalapa hay un sobrecupo al doble, con alrededor de 270 personas, entre hombres, mujeres y niños. El sitio ubicado a unos pasos de la alcaldía está destinado para atender a 120 personas. A la fecha, la población que se apoya es originaria de países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Afganistán.

Agregó que además del sobrecupo que padecen, hay otra problemática y “bomba de tiempo”, ya que la alta demanda llevó a que migrantes instalaran sus casas de campaña en los alrededores del albergue, lo que ocasiona la molestia de los vecinos.

“A veces están 150 o 200 personas afuera, esperando un lugar en el albergue. Esto es una gran bomba, ya que los vecinos se quejaban porque no estaban acostumbrados a una situación como esta”, dijo.

Detalló que la sede de esta casa migrante en Ecatepec, en el Estado de México, tiene una situación similar, actualmente atiende a 180 personas. “Hay más personas centroamericanas, de Venezuela, de Cuba”.

La directora de Casa Tochan, Gabriela Hernández, afirmó que en este momento tienen una triple demanda, pues a la fecha dan hospedaje a 100 hombres originarios, en su mayoría, de Venezuela, El Salvador y Afganistán, cuando la capacidad de atención es de 35 personas.

“Recibimos no sólo de Latinoamérica, estamos recibiendo afganos, o sea, ellos cruzan el océano y llegan a la Ciudad. Así serán sus problemas que hacen toda esa travesía. Yo creo que a nivel internacional habría que plantearse bien por qué está moviéndose tanto la gente y, al mismo tiempo, cómo tampoco temerle, si no nos hubiésemos movido no hubiera habido avances en la humanidad”, comentó.

Refirió que en 2020 Casa Tochan contaba con 35 personas, pero “en 2021 empezaron a llegar haitianos, venezolanos y en 2023 fue una mezcla. En enero habíamos bajado, pero febrero se ha desatado, estamos recibiendo a cinco personas diarias, cuando antes eran 12 al mes”.

“Me parece mentira. Yo creí que este gobierno iba a tener mejor escucha y es el que menos escucha y bueno, es muy lamentable. Nosotros aquí ya este 2024 cumplimos 13 años, y creo que los avances en cuanto a la lucha por los derechos de los migrantes, habíamos avanzado, en este sexenio hemos retrocedido”, sostuvo Hernández.

Reconoció que no pueden negarse a brindar el apoyo, pues en la alcaldía Álvaro Obregón el frío pega fuerte en estas fechas, sumado a la necesidad física que presentan los migrantes que salieron de sus países con un sueño de mejorar su calidad de vida y que en su tránsito para llegar a Estados Unidos padecen de extorsiones, violaciones, hambre y humillaciones.

“Nosotros hemos solicitado al Gobierno de la Ciudad de México que abra un espacio digno para recibir a muchas personas, no lo ha querido hacer; en la caravana, cuando vinieron los hondureños, los primeros 7 mil, se abrió el deportivo Palillo, no es lo mismo que mandarlos a Tláhuac”, expuso.

Subsistencia

Gabriela Hernández explicó que en Casa Tochan reciben donaciones de instituciones académicas, religiosas, además de que ofertan productos como llaveros, espejos, playeras, artesanías elaboradas por la comunidad migrante, que van desde los 50 hasta los 350 pesos y dichos recursos abonan a contribuir a la manutención de los beneficiarios.

En tanto, en Casa del Migrante Arcángel Rafael, el padre Juan Luis Carbajal Tejeda indicó que los recursos que tienen son de donaciones y la venta de artículos que les otorgan y que no ocupan. “Del gobierno no recibimos nada, absolutamente todo son donaciones”, agregó.

“Para aceptar a más población, se tuvo que adaptar la capilla, el área de televisión para recibir a más personas; la capilla que tendría que ser más un espacio para hacer meditación, oración, se ha convertido en un dormitorio para mujeres y niños, ahorita tenemos más de 270 personas. Casi al doble. Pero también hay gente afuera, que está llegando todos los días y está esperando una oportunidad”, concluyó.