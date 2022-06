Ainara Suárez. Cae Nicolás “N”, otro de los presuntos violadores

Autoridades de la Ciudad de México habrían detenido a Nicolás "B" , por su presunta participación en la violación de Ainara Suárez, quien fue agredida sexualmente por cinco adelescentes.

De acuerdo con información publicada por el reportero Carlos Jiménez, se trata de Nicolás B, a quien también señalan de haber participado en la violación de la joven Ainara cuando era menor de edad.

A través de su cuenta de Twitter reporta que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía para menores de la Ciudad de México ubicaron al joven y lo detuvieron.



EL OTRO DETENIDO POR LA VIOLACION de AINARA SUÁREZ

Ahi llevan a Nicolas Barragán

Era buscado desde hace meses por el ataque a la joven.

Agentes de @PDI_FGJCDMX de la Fiscalía para Menores lo detuvieron en Parque Delta

La @FiscaliaCDMX ha encarcelado a 3 y a @YosStoP por ese caso. pic.twitter.com/RzeC1CMFuC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 23, 2022

CAE UNO MÁS POR LA VIOLACION de AINARA SUÁREZ

Es Nicolas Barragán

Era buscado desde hace meses por el ataque a la joven.

Agentes de @PDI_FGJCDMX de la Fiscalía para Menores lo detuvieron hoy.

La @FiscaliaCDMX ha encarcelado a 3 y a @YosStoP por ese caso. Detalles en @telediario pic.twitter.com/Afv3MF2Vke — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 22, 2022

Ainara, voz contra la violencia en redes

En los últimos meses, el nombre de Ainara Suárez ha sido mediático debido a que alzó la voz para denunciar a sus agresores sexuales y a la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, quien exhibió el video del abuso a través de una plataforma social.

Sin embargo, en entrevista telefónica para EL UNIVERSAL, Ainara menciona que, a pesar de que el proceso por el que pasa le ha tomado años de aprendizaje, ahora se siente bien y tiene diversos proyectos para este año, pero hay dos metas principales en las que está enfocada.

“He estado bien, mucho mejor, he dado cierre a este episodio que para mí ha durado varios años, todavía no termino por completo, tengo que seguir, faltan dos de los hombres que participaron [en la agresión sexual], a ellos todavía no los agarran, no sabemos dónde están”, asegura la joven en la llamada, quien se escucha confiada y serena.

Lee también: Grupo armado irrumpe en domicilio y secuestra a madre de familia en Tecámac, Edomex

“El que otros dos hayan sido detenidos y que la situación con Yoseline [Hoffman] se haya resuelto, por así decirlo, me ayuda muy cañón a darle un cierre a todo esto, me hace sentir muy bien”, señala.

Sobre sus metas a corto plazo, Ainara asegura que pronto realizará su examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que quiere estudiar Derecho para continuar ayudando a las víctimas de violencia de género.

“Quiero entrar a la Universidad, voy a estudiar Derecho para poder seguir ayudando de una manera profesional a mujeres y niñas que han pasado por situaciones parecidas a las que yo pasé”, cuenta la joven.

También está en sus planes un proyecto que contempla ayudar a quienes lo necesiten y que, por situaciones económicas, no puedan acceder a especialistas.

“Estoy planeando un proyecto, un grupo de apoyo para mujeres y niñas que no tienen la posibilidad económica de pagar una sicóloga privada, tengo un par de contactos que me pueden ayudar con eso”, dice.

Lee también: YosStop: "Ainara te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado"

Y mientras llega el momento de cursar la universidad y abordar el tema de manera profesional, Ainara se encuentra enfocada en seguir ayudando a quienes recurran a ella, dándoles espacio en sus redes, a manera de megáfono, para ser escuchadas.

“Aunque no tenga mi degree [licenciatura], quiero seguir ayudando en todo lo que yo pueda a todas las niñas y mujeres que se me acerquen, yo espero ayudar a la mayoría de mujeres, si no es que a todas”, señala.

Ainara afirma que la agresión sexual que vivió cuando tenía 16 años y el proceso por el que continúa pasando le han dejado aprendizajes que utilizará durante su vida.

“Queda un aprendizaje enorme que me va a servir a mí durante toda la vida. Me quedo con un aprendizaje emocional para saber sobrellevar las cosas cuando hay mucha gente a la que no le caes bien, que te tira hate [odio] todo el tiempo, creo que todo esto me ayuda y es lo más importante con lo que me quedo”.

No obstante, Ainara tiene claro un objetivo sobre la violencia de género que se vive en el país y que se ve reflejada en muchos aspectos, pero que, actualmente, los reflectores apuntan a las redes sociales, donde cobran sentido términos como pornovenganza y linchamiento digital.

“Mi objetivo principal es que se haga consciencia de que la violencia de género está mal, las mujeres merecemos vivir seguras y sin miedo de que nos vayan a violar o de que nos vayan a matar”, dice segura.

“Mi caso es un buen ejemplo para saber que el abuso sexual no es como lo describen, no es siempre como ‘iba caminando sola por la calle y en un callejón me violaron’, no, el abuso sexual puede pasar con tus propios familiares, con tu novio, con tus amigos; no es como nos lo pintan en las películas”, señala.

Por último, la joven envía un mensaje a las mujeres que viven cualquier tipo de violencia: “Cualquier cosa que necesiten siempre pueden contactarme, mi plataforma siempre va a estar abierta para darles difusión y ayudarlas en lo que pueda”.

El video que lo detonó todo

En 2018, la identidad de Ainara fue expuesta cuando la youtuber YosStop mostró un video en su canal sobre una pelea entre adolescentes en el que Ainara se encontraba involucrada; sin embargo, no fue el único material del que expresó su opinión.

La youtuber Yoseline Hoffman también habló sobre el video de la violación sexual que sufrió Ainara, de entonces 16 años, por cinco adolescentes: cuatro participando activamente y uno grabando el momento de la agresión.

Lee también: YosStoP deja atrás el enojo e invita a sus fans a hacer lo mismo

Los nombres de los implicados son: Nicolás “B”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A” y Patricio “A”, y Yoseline Hoffman. Dos años después, Ainara alzó la voz a través de un video en TikTok para anunciar que había demanadado a YosStop por el delito de pornografía infantil y violación equiparada en contra de la entonces menor, debido a que almacenó el material en el que se registraba la violación de la joven.

El 29 de junio, Hoffman fue detenida en su domicilio y recluída cinco meses en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Un mes después de la detención de Yoseline Hoffman, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Axel “N”, de 19 años, por su probable participación en el delito de violación equiparada.

También fue detenido Carlos “R”, otro de los agresores de Ainara, en septiembre pasado.

Creadoras de contenido que han denunciado agresiones sexuales

Lo que le pasó a Ainara, de cierta manera, pasa cada vez más en la sociedad mexicana. En febrero de 2021, la youtuber Nath Campos mostró un video en su canal de la misma plataforma en el que denunciaba la violación sexual que sufrió por parte del también youtuber Rix, acontecida en 2016.

En medio de lágrimas, Nath contó a sus seguidores el momento en que Rix aprovechó para violarla y lo que conllevó tener que convivir con su agresor por varios años debido a los contratos que tenía con empresas, pero sobre todo a que, aún exponiendo su situación, sus allegados no la apoyaron para evitar las convivencias con el youtuber señalado.

Ricardo, mejor conocido como Rix, fue detenido en febrero de ese mismo año y llevado a prisión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en el que pasó siete meses recluido.

Otro caso que se dio a conocer fue el de Maire Wink, quien en su canal de YouTube denunció al coach Ricardo Ponce por el abuso sexual a su persona cuando asistió a uno de sus retiros en Bacalar, Quintana Roo.

La creadora de contenido señaló que el autodemoniando “creador de la autosanación” la manipuló para tener relaciones sexuales.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr/cls