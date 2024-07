Adrián Rubalcava Suárez, senador suplente electo y exalcalde de Cuajimalpa, rechazó pertenecer a grupos de ultraderecha dentro o fuera de México y pidió no politizar su presencia en la Cumbre Internacional en la Lucha contra la Trata.

"Me parece increíble que traten de politizar algo que no tiene contexto alguno, yo no tengo temas partidistas en materia de la lucha y el combate a un delito”, advirtió en un comunicado.

En este sentido, recordó que en su gestión como alcalde de Cuajimalpa, logró dejar a la demarcación con cero giros negros y “erradicamos por completo la trata y eso es lo que debe de importar”.

Por lo anterior, desmintió la información que se ha difundido acerca de él y aseguró que su lucha es y ha sido siempre el combate a la trata de personas de tal suerte que: “No pertenezco ni pretendo pertenecer a un grupo de derecha radical".

Por medio de un videomensaje, Adrián Rubalcava, expuso la necesidad de “aclarar algunas notas tendenciosas y mal intencionadas por algunos medios de comunicación por mi asistencia a la Cumbre Internacional en la Lucha contra la Trata”.

Aseguró que “en ningún momento he apoyado una organización o algún grupo antiderechos y no pertenezco, ni pretendo pertenecer a un grupo de derecha radical”.

Adrián Rubalcava señaló que fue invitado a como evento por la Asociación Nacional de Municipios de México y mostró la firma de la Presidenta de dicha organización, así como de la Presidenta de “Unidos Contra la Trata”.

Sostuvo que el premio que recibió le representó mucho orgullo, “sin importar quién estaba ahí presente; estuvieron asistentes de diferentes partidos políticos de izquierda, de derecha y como yo”.

