Acusan que eventos dañan al Parque Bicentenario

Vecinos de colonias aledañas al Parque Bicentenario, en Azcapotzalco acusaron daños al medio ambiente en 55 hectáreas que fueron concesionadas a una empresa privada que realiza eventos musicales en dicho espacio público, en donde además han detectado tala de árboles y desaparición de especies como el ajolote que se protegen al interior.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alberto García dijo que buscan recabar firmas para que las autoridades federales vuelvan a tener el control del parque y se retire la concesión a dicha empresa.

Además refirió que a través de una serie de solicitudes de transparencia, realizadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ésta les contestó que la entrega concesionada se efectuó porque el lugar es “ocioso e improductivo”.

“Nos contestaron que el Parque Bicentenario no funcionaba para lo que fue hecho y para que no sea ocioso e improductivo lo entrega. La Semarnat no lo concesiona, se deshace de él y lo entrega al Instituto de Administración y Avalúos de Bienestar Nacionales (Indaabin), ellos devaluaron el parque hasta 33 millones de pesos; de 100%, ese es el .33%”, acusó.

Explicó que el 1 de marzo de 2018 el Parque Bicentenario fue entregado a la empresa concesionaria y que ellos cobran en zonas como el estacionamiento a un precio de 50 pesos, además de los baños públicos y la ciclopista.

Comentó que el concesionario ha dicho que el parque requiere alrededor de 50 millones de pesos en mantenimiento, pero que de acuerdo con información que les fue proporcionada a los vecinos por parte de Semarnat, ellos gastaban un millón del presupuesto anual para su mantenimiento.

Los vecinos también han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, quienes les han confirmado que el parque tiene una serie de irregularidades que se encuentra bajo investigación.

Por su parte, el diputado federal de Morena Miguel Ángel Jáuregui expresó que denunciaron desde su ámbito, ante las distintas autoridades para que se revise la información de posibles actos de corrupción de los gobiernos federales —concretamente de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto—, en donde cedieron el espacio público denominado a una empresa privada.

Miguel Ángel Jáuregui comentó que envió documentación a la Presidencia de la República, a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Semarnat, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Función Pública, entre otras dependencias, para que se revisen todas las anomalías.

Luego de ser consultada al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que el Parque Bicentenario es una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, por lo que la revisión tendrá que hacerla esa instancia, aunque se comprometió a reunirse con los vecinos y con autoridades de esta institución.

“Es una concesión del gobierno federal. Hasta donde sabemos, no había problema, pero atendemos a los vecinos y nos ponemos de acuerdo con Semarnat”, dijo.