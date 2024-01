Acabaron con el pavo y también con la Rosca de Reyes; ahora, decenas de personas quieren acabar con los kilos de más y llenan los gimnasios de la capital.

Desde muy temprano muchos capitalinos han comenzado a acudir al gym que más se adapta a sus necesidades, ya sea por la cercanía de su casa o del lugar en donde trabajan, pero su misión, en la mayoría de los casos, es comenzar a forjar una disciplina que les permita erradicar algunas malas costumbres y excesos que practicaron el año pasado, así como a deshacerse de los kilos que ganaron durante las fiestas de fin de año y de Reyes.

Para entrenadores y entrenadoras, es común que durante los primeros días del año la carga de trabajo aumente, aunque, dicen, es triste que la euforia por cumplir ese propósito, muchas veces se extiende hasta febrero.

“El primer mes, lo que es enero y mitad de febrero tenemos sobrepoblación de gente, por las personas que tienen sus propósitos de año nuevo. Tristemente no todos llegan hasta final de año, sólo los más constantes llegan hasta diciembre”, aseguró Josué Álvarez, coordinador deportivo en un gimnasio en la alcaldía Magdalena Contreras, con 12 años de experiencia como instructor físico.

Por salud mental y física, son otros motivos que conducen a las personas a practicar algún deporte que, cabe destacar y según los expertos, sólo la constancia y la disciplina al practicarlo, van a dar el resultado que se busca, es por ello que, para que los novatos no claudiquen en el intento, recomiendan visualizar metas a corto y mediano plazo, mantener mentalidad activa y positiva, ser pacientes -ya que los resultados no se notan de la noche a la mañana-, dedicar tiempo al descanso físico, es decir, no saturar el cuerpo, pues éste se está adaptando a un cambio, y mantener una alimentación equilibrada.

“Esto es de mucha disciplina, de mucho empeño, la motivación siempre debe estar en ti y solo está en ti salir adelante para cumplir tus metas”, aseguró Alberto Laurel, con casi una década de experiencia como entrenador de box en la colonia Progreso Tizapan de la alcaldía Álvaro Obregón.

Sin embargo, según estadísticas y comentarios de los instructores entrevistados, serán pocos los capitalinos que en marzo mantengan destinando algún tiempo a realizar alguna actividad física y todavía menos los que lleguen hasta diciembre con el objetivo inquebrantable.