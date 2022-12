Whiskys del mundo, descubre tu favorito

Lo preparan en Escocia, Japón e, incluso, en México. Usan cebada, maíz o centeno. Puede elaborarse con una sola malta o, bien, a través de la mezcla de whiskies. Entonces, ¿cuál es su común denominador? ¿Y cómo se sabe cuál es el mejor?

A grandes rasgos, el whisky es un destilado alcohólico elaborado con una mezcla de granos de cereal molidos. Es así de simple: no es necesario que se produzca en un lugar en particular, que se use un cereal en específico para su elaboración o que se utilice determinado método de elaboración, destilación o añejamiento.



Foto: senivpetro / Freepik

Por lo mismo, hay una infinidad de variedades. Y eso es muy bueno porque, con eso, aumentan las posibilidades de encontrar no solo una sino varias etiquetas favoritas, de distintos tipos, nacionalidades, estilos, etcétera.

Tú dices whiskey, yo digo whisky

Ahora bien, sí hay ciertas características que son comunes dentro de ciertas regiones. Por ejemplo, el whiskey irlandés (que ellos escriben con terminación “ey”) es el pionero en el mundo moderno, ya que en ese país es donde se registraron las primeras destilerías.

Su whiskey normalmente se elabora con un solo tipo de cebada malteada y se destila tres veces. El resultado es muy suave en la garganta y con un sabor a cereal muy evidente.



Por otro lado, el escocés es un whisky (con terminación y) que suele fabricarse con cebada malteada o sin maltear, que se destila dos veces y que, tras un proceso determinado de añejamiento, suele mezclarse con otros whiskies para obtener sabores únicos.

Al resultado, se les denomina Blended. Sin embargo, también fabrican excelentes ejemplares de Single Malt (elaborados con un solo tipo de cereal malteado). Y, aunque hay una enorme variedad de opciones a partir de estos elementos, todos coexisten bajo el paraguas de una “indicación geográfica” (algo así como una denominación de origen) que exige a sus productores apegarse a ciertas reglas para poder llevar consigo el apelativo de Scotch Whisky.



Foto: wirestock / Freepik

Sin embargo, fuera de eso, puede haber whisky japonés, mexicano, canadiense o, incluso, los llamados bourbons, que son elaborados con maíz en Estados Unidos (principalmente en Kentucky).

¿Y cuál es el bueno?

El sabor de algunos whiskys recuerda mucho al cereal con que lo produjeron. Otros nos traen aromas dulces, ahumados o, bien, a turba. El color puede ser dorado, cobrizo o, incluso, blanco. Todo esto aparece frente a un vaso de whiskey. ¿Hay uno que posea los mejores aromas, sabores o colores? Más allá de la subjetividad que implica este ejercicio, la complejidad de sabores, aromas y colores es una de las principales señales de que te encuentras ante un destilado de calidad.

¿Con agua mineral?

Todo se vale. Sin embargo, para apreciar mejor sus características de sabor, aroma y color, lo ideal es tomarlo solo. Al menos, la primera vez.

Por tanto, cada vez que te topes con uno, pruébalo y trata de aislar las sensaciones que llegan a tu lengua, a tu nariz y a tus ojos; y, luego, haz el siguiente ejercicio: ¿a qué te recuerdan? ¿Humo, chocolate, tierra mojada? La combinación de todos estímulos junto con las imágenes que llegan a tu cabeza son la clave con la que descubrirás tu nuevo whisky, whiskey (o, incluso, güisqui) favorito.

De Escocia

Glenmorangie The Original Aged 10 Years

Este single malt fue añejado 10 años en barricas de roble blanco americano. El resultado es afrutado, con recuerdos de especias y ciertos toques dulces. Es un excelente ejemplar para tener como tu favorito escocés. Posiblemente, es el ejemplar escocés más apto para primerizos.



The Balvenie Double Wood Aged 12 Years

Como su nombre lo dice, fue añejado 12 años en dos tipos de barrica: primero, en barricas de roble americano; y, luego, en otras de roble europeo que contenían jerez anteriormente. El resultado es complejo, dulce, elegante. Si vivieras en los tiempos retratados en la serie Mad Men, seguramente tendrías esta botella en tu oficina.

Laphroaig

Este single malt tiene un aroma inconfundible, propio de los destilados de Islay, Escocia. Con tan solo acercar tu nariz al vaso, sabrás que se trata de un destilado único. Una vez que lo pruebas, la sensación es profunda: el sabor es ahumado, complejo. Lo mejor es que, cuando no lo tienes enfrente, lo puedes evocar fácilmente con solo pensar en su aroma.



De Irlanda del Norte

Bushmills Aged 10 Years

Esta belleza es la más suave de la lista. Y es que, como buen single malt irlandés, fue destilado tres veces, por lo que fluye por la garganta con suavidad. Y, sin embargo, eso no significa que carezca de carácter: lo tiene y mucho, gracias a sus experimentados productores. Esto es comprensible, considerando que su destilería es la más antigua del mundo: fundada desde 1784.



De Estados Unidos

Maker's Mark

Dulce, aromático, es el bourbon ideal para cualquier amante de los buenos whiskies. Y lo mejor es que, en cuanto a precio, es sumamente accesible. Y, por lo mismo, es el ejemplar de batalla por excelencia. Es destilado en Loretto, Kentucky, y, en su elaboración usan trigo rojo en vez de centeno. Tal vez por eso sea que tiene un color rojizo tan característico.



De Canadá

Crown Royal

Este Blended Whiskey es uno de los más populares en Canadá, lo cual puede entenderse por la facilidad con que puede tomarse: además de que es accesible, sus notas a vainilla y caramelo funcionan muy bien a la hora de escoger un destilado para mixología.



De Japón

El mercado de los single malt japoneses ha crecido mucho en años recientes. Y, aunque no son tan fáciles de conseguir en México, definitivamente vale la pena hacerlo. Uno de nuestros favoritos es The Hakushu, un ejemplar de Suntory. Ahora bien, cuando hablamos de complejidad sensorial, justo nos referimos a esto: al probarlo, vienen recuerdos dulces pero también a hierbas y a especias como pimienta o clavo. El aroma es un poco ahumado pero memorable.

De México



¿Y México?

Si has probado un bourbon, has probado un whisky de maíz. Así que no debe extrañar la existencia de destilados elaborados con este cereal. De hecho, últimamente se han puesto de moda en nuestro país. Y, sin embargo, eso no significa que todos sean buenos. Nuestra sugerencia es Maíz Nation Whisky Añejo, elaborado con maíces nativos de distintas regiones de Oaxaca, fermentados con masa madre y con dos destilaciones. El resultado es un destilado que funciona bien para tomarse solo.