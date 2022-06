Vive la experiencia de un auténtico pub en la CDMX

Llegué tarde a la vida de un coach gringo de futbol que vuela a Inglaterra para entrenar un equipo de primera división. Hablo de Ted Lasso, serie de Apple TV que entregó su segunda temporada a finales del año pasado.

La primera temporada es magnífica. Además de muchas risas, me dejó con ganas de ir a un pub, comer fish & chips y beber cerveza. Como cruzar el Atlántico requería demasiada planeación y dinero, opté por manejar a la Juárez y abrir la puerta del “public house”, de ahí viene el diminutivo pub, de The Duke of Lisbon.

Sacado de la pantalla

Al estilo del Garrison Pub de Peaky Blinders (tengo que ver menos tele), el vidrio esmerilado no permite ver hacia dentro, pero al atravesar el umbral, el olor a madera y piel te transportan al Reino Unido.



Foto: Diana Féito

Si esto no es suficiente, basta admirar las paredes tapizadas de botellas de whisky y un sinfín de fotografías en blanco y negro que incluyen a la familia de los socios del local y de personalidades como Churchill o a la reina Isabel II disfrutando una buena pinta, tal vez ahí el secreto de su longevidad.

A diferencia de otros pubs de la CDMX, su barra tiene una selección exclusiva de la cervecera mexicana Cosaco

Como recordarán, también estamos aquí por la comida y además del fish & chips, en su menú se distinguen platos tradicionales como el scotch egg, los bhajis, el shepherd’s pie y el chicken tikka masala. Abro paréntesis: en 2021 el ministro británico de asuntos exteriores Robin Cook, aseguró en un discurso que es un auténtico platillo nacional británico, cierro paréntesis. Lo cierto es que en ningún otro lugar de la ciudad encontrarás esta dualidad culinaria.

Antes de ordenar, vino a mi mente un video donde la actriz Florence Pugh (salió en Mujercitas), come platillos ingleses típicos y el scotch egg es obligatorio. Imagina un huevo duro arropado por una gruesa capa de salchicha picada, cubierta por un manto de pan molido, que termina en una alberca de aceite hirviendo. El chutney picante de tomate que le acompaña, redondea el monchoso bocado. Importante: debe pasarse imperativamente con una IPA.



Foto: Diana Féito

¿Qué puede salir mal cuando juntas salchichas caseras, increíblemente bien hechas con gravy de cerveza porter, puré de papa y chícharos? Nada. Solo calla, come y pide una porter para disfrutar el proceso.

En caso de querer algo menos condimentado, hay que irse por el pescado con papas. El rebozado está hecho a base de cerveza. Ya siento que los amo. Se sirve con una modesta porción de salsa tártara, gotas de vinagre de malta sobre el pescado y a disfrutar se ha dicho.



Foto: Diana Féito

Una pinta más de la cerveza de la casa, English Bitter, se sumó a la ecuación ocupando el espacio reservado para el postre. Lástima, su sticky toffee pudding se leía bien. Antes de despedirme tengo que hacer mención de la música. Aunque el playlist de este lugar parece que lo dejaron en shuffle, tus oídos son armonizados con canciones de bandas como Zeppelin, Bowie, Thin Lizzy, hasta Harry Stlyes. Me urge regresar a probar su full english breakfast.

