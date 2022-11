Si todo lo demás falla en este Mundial, al menos coma bien

Querido lector, si se hubiese ganado un viaje al Mundial, ¿hubiera ido? Al menos dos personas de mi círculo cercano respondieron con un no. Tanta restricción ahuyentó a los no tan aficionados a ser parte de la porra mundialista desde Qatar. Pues así como en la primaria, en Qatar: no corro, no grito, no… bebo, no tengo muestras de afecto, no digo groserías, no me tomo fotos, e inclusive no soy homosexual. Mis compatriotas no la tienen fácil, pero cuando todo lo demás falla (porque no es por echar la sal, pero dudo que se rompa esa maldición de cuartos de final) la comida es y siempre será la respuesta.

Investigando sobre la comida típica del país árabe en cuestión, encontré algunas coincidencias con algunos platillos de la cocina libanesa e india, que puede probar en la Ciudad de México. Por si le da curiosidad saber qué andan comiendo los mexas del otro lado del mundo. Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México, asegura que la kabsa, un plato originario de Yemen, es el estandarte del país, y uno de sus platillos favoritos (según una nota de CNN, no crea que me lo confesó a mí directamente).

La kabsa se prepara en momentos especiales como una festividad o cuando está de visita un familiar y hay tantas recetas como cocineros, algo similar a lo que ocurre con nuestro mole. Este platillo, también conocido como machboos, se trata de arroz de grano largo (como el basmati indio), especiado (léase cardamomo, comino, clavos, cúrcuma, etcétera) en el que se colocan piezas de pollo y cordero para coronarse con frutos secos. Para probar el machboos, diríjase al restaurante Asador Libanés, donde lo preparan en una versión con sirloin. O si prefiere algo similar y delicioso pida usted el chicken o mutton biryani, en el restaurante Tandoor.

Otro platillo cotidiano según el embajador, es el falafel. La comunidad libanesa de la capital nos popularizó este platillo de croquetas de garbanzo y haba desde hace décadas. En El Jamil el falafel lo sirven de a cinco, van montados sobre lechuga, jitomate y pepinillos rociados con un poco de salsa tahini (a base de ajonjolí). Recomiendo partir las croquetas en cuatro y humedecerlas con más salsa o tomar un pan pita y cual taco, agregarle los ingredientes antes mencionados. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto (guiño patrocinado en honor al matemático Al-Juarismi, quien introdujo los números árabes a Occidente. Sí, el de la portada del Baldor).

Continuamos con el warak enab u hojas de la parra rellenas. Esta entrada fría es cuasi obligatoria en cualquier local libanés, pero la considero un gusto adquirido, gracias a su amargo sabor proveniente de la planta de las uvas. Yo disfruto la textura rígida de la parra que se rompe con los dientes, para dar paso al arroz con la carne que comúnmente transita entre la ternera y el cordero. Si va a El Jamil, pídalas, así como su Baba Ghanush (berenjena molida) y el shish tawok (brocheta de pollo al carbón con pan pita).

Y como dicen que no hay comida sin postre, le presento los luqaimat: imagine pequeñas bolitas fritas elaboradas con mantequilla, leche, harina y azúcar; hasta aquí suena como donas, ¿cierto? pero también llevan azafrán y cardamomo, y son bañadas generosamente con miel o jarabe. Éstas me recordaron al gulab jamun indio, y no estaba tan errada. Acorde al historiador culinario Michael Krondl, en su libro Sweet Invention, con la invasión Persa al imperio Mughal (en la India), este platillo pudo ser una adaptación de los luquimat. Nuevamente remito a Tandoor, ese postre es una especialidad de la casa y el chef Riaz Ahmad Siddiqui es experto.

Asador Libanés

Dirección: Kansas 19, Nápoles, CDMX.

El Jamil

Dirección: Ámsterdam 306, Condesa, CDMX.

Tandoor

Dirección: Copérnico 156, Anzures, CDMX.



