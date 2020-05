Recetas que han hecho los famosos en cuarentena

No se puede negar que esta cuarentena ha sido muy democratizadora. Ricos y no tan ricos, famosos y no famosos, todos estamos haciendo lo mismo: quedarnos en casa y pensando en cómo invertir nuestro tiempo libre de una manera productiva. Una forma de hacerlo que tiene todas las ventajas es ¡cocinar! Toooodos estamos cocinando porque no solamente es divertido, entretenido y podemos hacerlo en casa, sino que, además, nos permite disfrutar casi de inmediato de los frutos de nuestra dedicada labor.

Para los famosos, cocinar en cuarentena tiene una ventaja adicional: les provee de buen contenido para sus redes sociales. Ahora que no hay eventos ni nada a lo que salir, siempre será divertido ver a un famoso súper glamouroso (a veces no tanto), haciendo creaciones dignas de un chef o, por otra parte, checar como apenas son capaces de encender la estufa.

Así que, no desperdicies la oportunidad de comer lo mismo que estas celebridades siguiendo sus recetas de cuarentena, a veces súper sencillas, a veces no tanto:



La pasta de Justin y Hailey

La pareja de recién casados ha estado compartiendo con sus muy numerosos seguidores algunas de las actividades que están haciendo durante la cuarentena y una de ellas es, sí, hacer pasta, como el resto de los mortales. En el video, Hailey asegura que encontró esta receta en línea y que a Justin le encantó, así que decidieron replicarla para sus fans.

La receta es suúper sencilla y al cocinarla aprovechan para compartir novedades sobre el tour de Justin, tips sobre el cuidado de la piel y la ¡salud emocional! Para los que no sabían, nos enteramos de que Justin tiene alergia al gluten y de que normalmente no come lácteos, pero por esta vez hizo una excepción...

Pasta fácil a la Bieber (Para dos)

Ingredientes

3 salchichas italianas para desmoronar o picar

1 frasco de medio litro de salsa marinara artesanal pre-hecha

Crema espesa

1/2 cebolla picada finamente

2 dientes de ajo pelados y picados finamente

Aceite de oliva

Queso parmesano rallado

Preparación

Poner a hervir agua en una cacerola grande.

Saltear en bastante aceite de olivo la cebolla y el ajo hasta que doren y estén fragantes.

Ojo: mucho cuidado con el ajo que se queda muy rápido.

Añadir las salchichas picadas o desmoronadas y freír hasta que doren.

Añadir la salsa y mover y cocinar hasta que burbujeé.

Ya que el agua esté hirviendo, añadir la pasta a que se cueza (aunque ellos no lo hicieron, no es mala idea añadir un puñito de sal al agua).

Ya que la salsa de tomate esté burbujeando, añadir crema hasta obtener una salsa espesa, pero aún algo líquida y calentar hasta que burbujeé de nuevo. Una vez que lo haga, bajar el fuego al mínimo. Checar que la pasta esté cocida, eliminar el agua en la que se coció y colarla.

Servir enseguida en un bol con la salsa caliente encima.

Adornar con el parmesano rallado.



Focaccia a la Gigi

La supermodelo Gigi Hadid comparte ocasionalmente sus recetas e historias de cocina en su Instagram, por lo cual no resultó tan sorpresivo que se pusiera a cocinar en esta cuarentena, y menos aún, que experimentara con pan, algo que el 95% de los millennials está intentando hacer. Gigi quiso añadirle a una focaccia un poco de esencia del medio oriente, sospechamos que en honor de su origen familiar, y la salpicó con za'atar, un condimento en polvo común en la cocina árabe.

"Una focaccia con za'atar alegró mi jueves" escribió la modelo en su Instagram, "una de mis metas en esta cuarentena era empezar a hacer pan y les comparto esta sencilla receta que no requiere amasar". #quéchicatanmillennial.

Focaccia fácil con za'atar a la Gigi (receta de bonappetit)

(Da de 10 a 12 rebanadas)

Ingredientes

2 y 1/4 cucharaditas de levadura seca activa

2 cucharadas de miel de abeja

5 tazas de harina

5 cucharaditas de sal

6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, dividido, y un poco más para las manos

Mantequilla sin sal para engrasar el molde

Sal gruesa Za'atar

Preparación

Mezcla el contenido del sobre de levadura (que sean las 2 y 1/4 cucharaditas) con la miel y dos tazas y media de agua tibia en un bol mediano y deja reposar 5 minutos (debe hacer espuma o hacerse cremosa, si esto no sucede, tu levadura no está activa y hay que empezar de nuevo).

Añade las 5 tazas de harina y las 5 cucharaditas de sal y mezcla con una espátula cubierta de goma hasta que se forme una masa grumosa, checa que no quede nada de la harina seca.

Vierte 4 cucharadas del aceite de olivo en un bol grande que quepa en tu refrigerador, recuerda que la levadura va a levantar, así que dale bastante espacio para hacerlo.

Pasa la masa al bol y revuelve para que se cubra de aceite.

Cubre el bol con una tapa de silicón o con plastipak y refrigera hasta que la masa crezca al doble de su tamaño, lo mínimo que debes esperar es de tres a cuatro horas, máximo un día completo, lo ideal son 8 horas. La masa debe verse viva y burbujeante.

Engrasa generosamente con mantequilla un molde para hornear de 30x20 cms, si quieres hacer pan para sándwiches, o de 45x30 cms para un pan más delgado y crujiente.

Vierte una cucharada del aceite en el centro del molde.

Saca el bol de refrigerador y con dos tenedores, uno en cada mano, vela despegando, girando el bol en el sentido de las manecillas del reloj para sacarle el aire e ir formando una pelota.

Transfiere la pelota al molde y muévela con las manos para que se cubra con el aceite. Deja que repose para que se levante, sin tapar, en un lugar calientito, por ejemplo, arriba del horno precalentado, hasta que doble su tamaño, desde una hora y media hasta 4.

Coloca una rejilla a la mitad del horno y precalienta a 230 grados.

La masa está lista si la picas con un dedo y regresa, dejando un pequeña marca indentada.

Ponte aceite en las manos y rellena con la masa los huecos del molde.

Pica la masa con tus dedos para dejar marcas profundas. Vierte el aceite de olivo restante sobre la masa (que entre en los agujeritos) y salpica con sal gruesa y bastante za'atar.

Hornea de 20 a 30 minutos, hasta que esté dorada e inflada.



El Pollo Teigen

Para muchos tampoco es sorpresa que Chrissy Teigen, la modelo y conductora de televisión, esposa del cantante de R&B, John Legend, es bastante apta para cocinar, e incluso tiene exitosos libros de cocina, así que naturalmente ha compartido algunas de sus recetas en esta cuarentena.

Recientemente, una fan le pidió que cocinara algo con Sun Chips, una botana estilo Doritos, que a Chrissy le encantan y ella, felizmente, procedió a inventar una opción, pues, según asegura, prácticamente no existen. Creó una variante de su exitosa receta de Pollo relleno cubierto de prosciutto de su primer libro, le añadió "bastante queso, tomates deshidratados...más queso" y la compartió en YouTube...¡junto con la visita de un fantasma!

Pechuga quesosa de Chrissy (Para una porción)

Ingredientes

La mitad de una pechuga de pollo deshuesada y aplanada

4 rebanadas de mozarella ahumado (si no se encuentra ahumado, puede sustituirse por normal)

2 cucharadas de jitomates deshidratados picados

2 cebollines picados.

Para empanizar:

1 bolsa chica de Sun Chips sabor cebolla francesa, que se pueden sustituir con Doritos de tu sabor favorito, perfectamente machacados

3 cucharadas de queso parmesano rallado

3 huevos ligeramente batidos

1 1/2 tazas de harina mezclada con sal de ajo

2 cucharaditas de sal

Preparación

Sazonar la pechuga con sal y pimienta recién molida.

Poner la pechuga aplanada sobre una hoja de plastipak, cubrir con otra hoja de plastipak y pasarle encima una rodillo o una botella para aplanarla aún más.

Quitar la capa de arriba de plastipak y poner en el medio de la pechuga el mozarella ahumado, encima los jitomates deshidratados picados y un poco de cebollín.

Enrollar como taco empezando por el extremo más ancho de la pechuga y asegurar con palillos, que sobresalgan un poco para que no se nos olvide quitarlos al servir.

Tener la mezcla de harina a la mano en un bol, los huevos batidos en otro y finalmente los Sun Chips o Doritos machacados mezclados con el queso mozzarella, en uno más.

Asegúrate de que la pechuga quepa bien en cada bol.

Sazonar con el taco de pollo con un poco más de sal y pimienta, cubrir con harina, después cubrir con el huevo y finalmente con la mezcla de botanas machacadas.

Colócala en una charola de horno forrada con papel aluminio por unos 30 minutos a 200 grados, o hasta que dore y el cuchillo salga transparente.

Los camarones firmados por Lim

El famoso diseñador de moda, Phillip Lim, ha estado cocinando algunas de las recetas que su mamá hacía para su familia en Orange County, California, cuando era un niño. Muchas de éstas forman parte de su exitoso libro de cocina Más que nuestras panzas (More than our bellies, en inglés), en el que colabora con la fotógrafa Vivianne Sassen, y que se publicó - y agotó- el año pasado. Recientemente, a la luz de la pandemia de coronavirus, Lim decidió hacer un relanzamiento de la publicación vía digital. De la venta de cada descarga, 10 dólares van a la organización NYC's City Harvest.

El creador compartió con la revista Vogue una sencilla preparación con camarones. "Esta humilde receta es sorprendente. Amo la combinación de texturas con el exterior crujiente y el interior jugoso. Es súper rápida y fácil de hacer y la combinación de sabores es de chuparte los dedos", dijo a la revista.

Camarones crujientes de Phillip (Para dos)

Ingredientes

1/4 kilo de camarones con cáscara y cabeza

2 ajos medianos, pelados y picados

1 ramito de cebollín, picado

1/ 4 de kilo de pimientos shishito, cortados en diagonal

Polvo de arroz tostado

Sal

Salsa de soya ligera

4 tazas de aceite vegetal

Preparación

Enjuaga los camarones en agua fría.

Usando tijeras de cocina, abre los camarones en mariposa, pero deja la cáscara y la cabeza y quítales la vena negra, únelos de nuevo, cúbrelos con el polvo de arroz y un poco de sal.

Pon aceite en un wok y calienta a fuego medio sobre la estufa, espera a que el aceite se caliente y fríe ligeramente los camarones uno por uno hasta que estén crujientes (1 minuto, más o menos), remueve y coloca sobre una toalla de papel secante para que se absorba el aceite.

Limpia el wok, añade más aceite y espera a que se caliente, añade el ajo y fríe hasta que se dore ligeramente, añade el cebollín y los pimientos shishito, mueve a saltear y añade los camarones, sazona con la salsa a tu gusto.

Revuelve para mezclar bien los sabores, sirve.

Las galletas de Wes

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, dijo a Vogue: "Me encanta hacer las galletas de avena de mi abuelita, es una receta de familia que ha ido pasando de generación en generación, y que mi mamá y abuela han hecho por años. Aún tengo la receta original, escrita a mano. Es muy fácil de hacer y las galletas pueden tener un sabor distinto cada vez, dependiendo de los ingredientes que escojas. Esta receta es 100% personalizable, puedes añadirles canela, jengibre o ralladura de limón, ¡depende de qué se te antoje!".

Las delicias de abuelita

Ingredientes

3/4 de taza de harina

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 barra de mantequilla

1/2 taza de azúcar moreno

1/2 taza de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharada de vainilla

1 1/2 tazas de avena

Preparación

Mezclar bien los tres primeros ingredientes secos.

Acrema la mantequilla, el huevo y las azúcares blanca y morena. Añade a esta mezcla los ingredientes secos y la vainilla, mezcla bien y añade la avena a que quede bien incorporada.

Hornea a 190 grados de 7 a 8 minutos en una charola cubierta con papel de silicón para que no se quemen de abajo.