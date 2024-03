En días de calor, reuniones en fin de semana o nada más por el puro antojo, una michelada es la mejor idea para refrescarte y pasar un buen momento, las de camarón, por ejemplo tienen hasta un aperitivo incluido pero ¿sabías que no todas las personas pueden tomar esta bebida? Entérate por qué

Michelada de camarón. Foto: Hacienda Cachanilla / instagram

Michelada de camarón

La receta más básica de una michelada de camarón es mucha cerveza clara u oscura, jugo de tomate, unos ocho camarones, salsa inglesa, de soya y picante, limón, sal y pimienta. Para algunas personas, el tomar únicamente cerveza o comer camarones puede caer pesado, pero en combinación con el jugo de tomate, es una bomba, si eres alguna de ellas, deberías evitar tomar esta michelada.

Problemas en el hígado

No sobra decir que aquellas personas que tienen problemas de salud en el hígado no pueden tomar cerveza ni consumir cerveza. Esto se debe a que la ingesta de alcohol puede agravar la cirrosis hepática o el hígado graso. Aunque es recomendable comer camarones por la fuente de ácidos grasos como el omega 3, no se debe consumir en exceso porque podría ser contraproducente.

Michelada de camarón. Foto: Pexels

Personas con acidez estomacal

La cerveza puede afectar la capacidad del esfínter esofágico inferior para cerrarse, lo que permite separar el estómago del esófago, permitiendo que la acidez del estómago suba. El consumo de alcohol puede agravar el funcionamiento del sistema digestivo al elevar los niveles de ácido en el estómago.

Por otra parte, las salsas que acompañan a la michelada son ácidas, por lo que impulsan esta elevación del ácido gástrico.

Padecimientos en riñones

Aunque mucho se ha hablado sobre los beneficios de la cerveza para los riñones por sus propiedades diuréticas, siempre es bueno consultar a un especialista antes de automedicarnos, ya que incluso podría agravar el problema si se consume en exceso. Por otro lado, los camarones pueden contener ácido úrico y elevar el de nuestro cuerpo, lo que podría provocar enfermedades crónicas como la gota si se consume en exceso. Así que si vas a comer camarones y además tu miche de camarón, deberías elegir una u otra.

Michelada de camarón. Foto: Unsplash

Embarazadas y niños por supuesto que no deben tomar esta michelada, además de ser ilegal, pone en riesgo la vida de ambas personas. Siempre consulta a un médico antes de consumir algún alimento especial que puede hacerte daño si tienes un padecimiento de salud.

