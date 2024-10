La sandía es una de las frutas más populares en el mercado y una de las más refrescantes durante las tardes calurosas, gracias a que se compone del 90% de agua. A pesar ello, hay algunas personas que no deberían comerla. Descubre en Menú sus contraindicaciones.

Estas son las personas que no deberían comer sandía. Foto: Unsplash

¿Quiénes no deben de consumir sandía?

Personas con problemas renales

La sandía, como muchas otras frutas, tiene un alto contenido de potasio, por lo que las personas con insuficiencia renal y otros problemas en los riñones podrían presentar dificultades al tratar de eliminar este mineral de su organismo.

Si padeces insuficiencia renal crónica, lo recomendable es llevar una dieta baja en potasio (indicada por un especialista), destaca un artículo de la National Kidney Foundation.

Personas con diabetes

Es frecuente consumir esta fruta en agua, paletas, cócteles, postres y dulces, pero representa un aumento de azúcar. Si tienes diabetes o problemas para controlar los niveles de glucosa en la sangre, evita el consumo de sandía (sobre todo en las mañanas).

Lo ideal sería consumir esta fruta sola y sin azúcares añadidos.

Personas con síndrome de intestino o colon irritable

La sandía contiene fructosa, un tipo de azúcar que a algunas personas se les dificulta digerir, esto de acuerdo con la Fundación Española del Corazón. Dicho compuesto puede provocar gases, hinchazón y malestar estomacal, especialmente, si se consume en grandes cantidades.

Personas alérgicas

En ciertas personas, la sandía puede provocar reacciones alérgicas. Aunque no es tan común, la intolerancia a esta fruta se manifiesta con síntomas como picazón en la boca e hinchazón de labios y garganta, destacan los expertos de Mayo Clinic.

Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Campeche son los estados que más produjeron sandía en 2023. Foto: Unsplash

¿Cuánta sandía comen los mexicanos?

En México, de enero a noviembre de 2023, los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Campeche lideraron la producción de sandía. A nivel nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó un total de 1 millón 199 mil toneladas en este intervalo, superando la producción anual de 2021 y 2022.

En México, el consumo anual de sandía por persona fue de 3.5 kilogramos para 2023. Y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese mismo año la población en México era de 129.5 millones de personas.

Se podría decir que, durante 2023, se consumieron un total de 453 mil 250 toneladas de sandía en el país, casi la mitad de la producción del año.

En México se consumen 3.5 kilogramos de sandía por persona al año. Foto: Unsplash

¿Qué nutrientes aporta la sandía?

De acuerdo con Mercè Gonzalo, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Dietética del blog de salud Mapfre, el agua, la fructosa y los carotenoides son los principales nutrientes que contiene la sandía.

Los carotenoides son precursores de la vitamina A y son responsables de darle ese color rojizo, muy característico de la fruta. Según la especialista, por cada 100 g de sandía obtenemos:

30 kcal.

0.5 g de proteína.

0.3 g de grasas.

0.29 g de fibra.

110 mg de potasio.

7 mg de calcio.

Como podrás ver, la sandía no es una fruta dañina. No obstante, si te encuentras dentro del grupo de personas que no deberían comerla, acércate a un especialista para que te de opciones de frutas que sean compatibles con tu dieta, por ejemplo, pera, manzana y melón.





