Si te gusta cocinar, sabrás que un buen platillo depende tanto de la calidad de los alimentos como de los materiales que utilices para cocinarlos. Por este motivo, existe una enorme variedad de baterías de cocina en el mercado.

De acuerdo con el pequeño Larousse Gastronomique en español, las baterías de cocina tradicionales incluyen ollas y sartenes de diferentes tamaños, cacerolas, olla de presión, plancha para asar, tapas e, incluso, algunos cuentan con espátulas, cucharones, rallador, colador, rodillo y moldes de pastelería.

La cantidad y el tamaño de las piezas dependerá de cada set, por ello debes evaluar tus necesidades culinarias. Si quieres estrenar batería de cocina, estos son los aspectos que debes considerar para que tomes la mejor decisión.

Antes de comprar una batería de cocina, la revista especializada Consumer Reports recomienda hacer un inventario de los utensilios que ya tienes. Determina cuáles son las ollas o sartenes que necesitas reemplazar y cuáles te faltan. En caso de que solo requieras uno o dos artículos nuevos, lo mejor será comprar piezas individuales para que no gastes tanto.

Otros factores importantes al momento de buscar una batería de cocina es la comida que preparas con mayor frecuencia y el tipo de estufa que tienes. De esta manera, escogerás el material que se adapte más a tu estilo de cocina.

Pero, ¿qué tipo de materiales hay? Estos son algunos de los más populares:

Acero inoxidable

Según Consumer Reports, esta opción es ideal para dorar y estofar. Los utensilios de este material son duraderos, calientan de manera uniforme y no afectan el sabor de tus alimentos. Por lo general, este material es magnético, por lo que es compatible con las estufas de inducción. Debido a su alta calidad, su precio es mayor.

Antiadherente

Los sartenes cubiertos con teflón, piedra o titanio son perfectos para alimentos delicados como lo son los huevos o los hot cakes. Además, este material requiere poco o nada de grasa para cocinar. Esta característica te permitirá preparar platillos más saludables y limpiar con mayor facilidad. Consumer Reports asegura que se pueden usar en cualquier tipo de estufa. Procura no usar utensilios de metal cuando cocines sobre materiales antiadherentes.

Aluminio

De acuerdo con el sitio dedicado a consumidores Review Box, este material se destaca por su ligereza, durabilidad y capacidad de distribuir el calor. En caso de que no cuente con recubrimiento de teflón, lo mejor será no cocinar alimentos ácidos o alcalinos, ya que podría desgastarse y desprender partículas que modifican tanto el sabor como la textura.

Hierro fundido

Los sartenes, ollas y cacerolas de hierro fundido te permitirán asar, saltear, dorar, estofar, guisar y freír, explica Consumer Reports. Retienen bien el calor y no reaccionan ante ingredientes ácidos. Sin embargo, son muy pesados y su esmalte se puede astillar.

Cobre

Consumer Reports señala que el cobre proporciona una cocción rápida y uniforme. De igual manera, puedes usarlo para saltear, freír, cocinar a fuego lento o alto. Entre sus defectos, podemos encontrar que este material es muy caro, además de que no es compatible con estufas de inducción.

Cerámica

Review Box señala que los utensilios de cerámica son la opción más ecológica y saludable, debido a que no desprende gases tóxicos. Considera que este material debe utilizarse en temperaturas menores a los 260 grados Celsius, de lo contrario, no durará tanto.

Tapas y asas

Una vez que hayas elegido el material del recipiente, deberás dirigir tu atención a otros detalles como las asas y las tapas. Según la guía online TopTenCasa, las asas de metal son más higiénicas y aptas para meterlas al horno. Sin embargo, este material se calienta y debes agarrarlo con ayuda de guantes.

Por otra parte, los mangos de plástico o resina no conducen el calor y, por lo tanto, son más seguros. No obstante, no se pueden meter al horno debido a que no resisten altas temperaturas.

En el caso de las tapas, Consumer Reports sugiere que sean de vidrio. De este modo, podrás revisar la cocción sin destapar y permitir que se escape el vapor. De preferencia, elige un set cuyas tapas tengan válvula de vapor.

Si te gusta hornear, lo mejor será que preguntes por las especificaciones de cada set para saber si sus materiales pueden cumplir esta función o no.

Sigue estos sencillos tips para guiarte entre la extensa variedad de baterías de cocina. Recuerda que los precios varían debido a los materiales y la marca, pero sí escoges utensilios de buena calidad será una inversión a largo plazo.