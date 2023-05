Los chilaquiles son uno de los platillos más fáciles, deliciosos y cotidianos de nuestro país que tienen una amplia variedad de preparaciones. Por tal motivo se han ganado el amor tanto de consumidores nacionales como extranjeros, pero ¿qué pasaría si se desayunan diariamente? Te lo contamos.

¿Qué son los chilaquiles?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, los chilaquiles consisten en tortillas de maíz cortadas (en trozos triangulares), fritas y cocinadas en salsa que después son servidas en un plato y decoradas con queso, crema y cebolla. Además pueden llevar pollo o carne, o se acompañan con alguna guarnición la cual puede cambiar según la región.

Imagen: Unsplash

Larousse Cocina también indica que el origen de la palabra “Chilaquiles” es algo incierto, ya que muchas personas creen que proviene del náhuatl y que se divide en dos, chilli-chiles y quilitl-yerba comestible. Aunque existen otras posibilidades como chilli-chile y aquilli-metido en (metido en chile). Sin embargo, otros han derivado en chilli-chile, alt-agua y quilitl-quelite.

Aunque existen muchas contradicciones sobre el origen del nombre de este platillo, los chilaquiles son parte de la dieta de casi todos los mexicanos. Es uno de los desayunos más populares y pueden variar sus colores o salsas, siendo los más comunes los rojos y verdes.

Se cree que el registro más antiguo de los chilaquiles fue aportado por Fray Alonso de Molino en 1571, quien llegó a la Nueva España en su niñez, aprendió náhuatl, fungió como evangelizador e intérprete bajo las órdenes de Hernán Cortés. Según su libro de Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, los mexicas llamaban “chimulli” a la salsa de “chilli”, que significa chile.

En el libro explica que los antiguos indígenas guardaban las tortillas duras durante el día para después remojarlas en una salsa. Sin embargo, se desconoce el momento exacto del surgimiento de los chilaquiles, o si existía una presentación especial de estos en la época prehispánica.

Un punto a recalcar es que la crema y el queso fueron agregados a los chilaquiles después de la conquista, y que la primera receta que se dio a conocer sobre este platillo apareció en 1821, en el “Arte nuevo de cocina y repostería acomodado al uso mexicano”.

¿Los chilaquiles son saludables?

Ahora que ya sabes un poco más sobre su origen, toca descifrar lo bueno y malo de los chilaquiles.

Este platillo mexicano suele causar muchas críticas por los ingredientes que lo componen por lo que muchos se preguntan qué tan saludable puede ser comerlo diariamente.

Imagen: Unsplash

Varios nutricionistas estipulan que un plato de chilaquiles puede tener entre 400 y 450 calorías. En caso de llevar pollo o costilla asada se le suman entre 165 y 240 calorías, y por cada bolillo son otras 140 calorías extra. Es decir que el platillo ronda las 830 calorías.

Lo anterior se debe a que las tortillas son fritas, lo que aumenta la cantidad de calorías, además de la preparación de la proteína (carne o pollo), la crema y el queso que se añaden.

El problema es que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ingesta de calorías de las mujeres mexicanas debe ir de mil 600 hasta mil 800 calorías diarias, mientras que los hombres promedian unas mil 800 a 2 mil calorías. Por lo que el aporte de los chilaquiles es elevado para el desayuno.

Imagen: Unsplash

Pero no todo sobre los chilaquiles es malo, ya que varios de sus ingredientes aportan vitaminas y minerales, proteínas y antioxidantes, por lo que se deben de consumir con moderación.

Por ejemplo, el jitomate contiene vitamina C y K1, también cuenta con potasio, folato, niacina, manganeso y más. Por otro lado, el chile brinda al organismo vitaminas C, A, E y B; la carne aporta proteína; mientras que la cebolla da vitamina B, C y E, también potasio, fósforo y magnesio.

Ante esto podemos decir que los chilaquiles son saludables, pero en porciones moderadas y no deben de ser consumidos con gran frecuencia porque pueden provocar daños a la salud.

