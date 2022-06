Qué le pasa a tu cuerpo si no tomas suficiente agua diario

Desde las clases de primaria se nos ha enseñado que el cuerpo humano está conformado en gran parte por agua y que las propiedades de esta son muy importantes para la vida. Por lo tanto, no tomar el agua suficiente que se requiere a diario podría generar alteraciones en el organismo y como consecuencia problemas de salud.



La fundación Aquae asegura que el agua es tan importante para el cuerpo humano que le permite realizar la gran mayoría de sus funciones vitales convirtiéndose en uno de los principales combustibles. “De hecho, no podemos vivir más de 3 o 4 días sin beber agua porque el cuerpo necesita hidratación constante”, señala dicha fundación.



Ya sabes que el agua es un elemento vital para el cuerpo pero, ¿qué le pasaría a tu organismo si no recibe la suficiente a diario?. La respuesta más corta que nos ofrece la fundación es que, al ser una fuente de hidratación constante, el no consumirla en las cantidades necesarias el cuerpo entraría en un estado de deshidratación que se manifiesta en problemas de salud.

Leer también: Qué hacer si un restaurante te incluye la propina en la cuenta

Los síntomas de la deshidratación por no tomar suficiente agua

La organización ESSAP, una productora de servicios de agua potable, explica que el no beber la cantidad suficiente de agua provoca en el organismo una serie de malestares que indican que se debe aumentar la dosis diaria.

Algunos de los síntomas provocados por pequeños estados de deshidratación son:



- Dolor de cabeza

- Fatiga

- Cambios de humor

- Calambres

- Dolores musculares

- Estreñimiento



En primera instancia los síntomas anteriores ya suenan problemáticos. Sin embargo, con el paso de los días, si se sigue llevando una rutina donde la ingesta de agua es menor de 700 mililitros diarios (menos de 3 vasos al día) por un tiempo prolongado, nuevos problemas comienzan a presentarse:



- Adormecimiento de las extremidades

- Alteraciones de la vista

- Dificultades para tragar

- Delirio

- Ataques cardiacos e incluso la muerte

- Alteración de la función renal.



¿Por qué se debe tomar suficiente agua a diario?

Si bien influyen varias razones como el sexo, la edad o el peso, para determinar la cantidad de agua adecuada que cada persona debe de tomar a diario, la Doctora Eliana Reyes, nutrióloga e integrante del programa de Obesidad y Diabetes de Clínica Universidad de los Andes, explica que: “lo recomendable para un adulto es tomar alrededor de 2 litros de agua al día. Esta dosis permite que nuestro organismo funcione bien, ayuda al cerebro a actuar adecuadamente, beneficia los riñones ayudando a eliminar residuos y mantiene nuestra piel hidratada”.



Imagen: Pexels



Beneficios como eliminar los desechos a través de la orina, la transpiración y las deposiciones; mantener la temperatura del cuerpo en niveles normales; lubricar y amortiguar las articulaciones; así como proteger los tejidos sensibles, son algunos de los más importantes que se obtiene al tomar suficiente agua diario.



Por otro lado, Mayo Clinic, clínica de atención médica, investigación y educación, resalta que es importante tomar en cuenta que todos los días se pierde agua a través de la respiración, la transpiración, la orina, así como al momento de hacer ejercicio, estar enfermo y en estado de embarazo o lactancia, por lo que es necesario suministrar al cuerpo de suficiente líquido.



Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos determinaron que una ingesta promedio diaria adecuada de líquidos sería:



- Aproximadamente 15.5 tazas (3.7 litros) de líquidos al día para los hombres.

- Aproximadamente 11.5 tazas (2.7 litros) de líquidos al día para las mujeres.



Cabe señalar que estas recomendaciones cubren los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos. En ese sentido, aproximadamente el 20% de la ingesta de líquidos diarios suele provenir de los alimentos y el resto de las bebidas.

Leer también: Doña Ángela comparte receta de té para bajar de peso

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters