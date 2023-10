Nadie podrá negar que las sopas instantáneas nos salvan en muchos momentos, sobre todo cuando no tenemos tiempo de prepararnos algo de comer, así que recurrimos a este práctico invento. No obstante, pocas veces reparamos en sus ingredientes. Alguna vez, por ejemplo, te has preguntado si la variedad que asegura contener camarones en verdad incluye esos mariscos. A continuación te lo decimos.

El tamaño de los camarones de las sopas instantáneas nos hace pensar que son de “juguete”, debido a que son diminutos. Malas noticias, tienes razón en sospechar. Es hora de que sepas en realidad a qué se refiere la leyenda “sabor a camarón” que puedes encontrar en tu rica sopa instantánea.

¿Qué son los camarones de las sopas instantáneas?

Las sopas instantáneas son muy fáciles de adquirir, por su precio y debido a que en la mayoría de las tiendas de conveniencia y supermercados se pueden encontrar. Por lo general se eligen como opción para comer algo rápido o por su agradable sabor.

Un estudio realizado por la Profeco dio a conocer que los mini camarones de las sopas instantáneas sí son camarones, pero antes de que te emociones pensando que es un alimento completo tienes que saber que estos se someten a un proceso de deshidratación y se les agrega mucho sodio y otros elementos como conservadores, al final, lo que les da su consistencia y fuerte sabor es una mezcla de polvos de estos crustáceos.

Lo anterior quiere decir que las sopas instantáneas sí contienen camarones, pero, en realidad, son más una mezcla que ayuda a potenciar el sabor, razón por la cual las marcas están obligadas a colocar en sus empaques la leyenda “sabor a camarón”.

El secreto de las sopas instantáneas

De acuerdo con la Profeco, las sopas instantáneas contienen: harina de trigo, sazonadores, salsas, verduras deshidratadas, extractos cárnicos y, según la variedad, ingredientes como queso y tomate.

Con lo anterior podrías pensar que es un alimento saludable, pero el ingrediente que hace que estas sopas sean tan deliciosas y muchas personas no puedan dejar de consumirlas es el Glutamato monosódico, uno de los potenciadores encargados de hacer que la lengua sea más receptiva a los sabores salados y fuertes.

Además, ingredientes como las verduras y los extractos de carne en las sopas instantáneas aparecen en una versión mini como resultado del proceso de liofilización, el cual consiste en deshidratar los alimentos para ayudar a conservarlos por un mayor tiempo.

La liofilización se realiza al separar el agua de los alimentos, por lo que reducen de manera considerada su tamaño. El mayor riesgo es que después se someten a grandes cantidades de sal para su conservación.

Otro proceso que es común en alimentos como las sopas instantáneas es el "freeze-drying", que traducido es un método de congelado-secado. El problema con este es que lamentablemente los alimentos pierden gran parte de sus nutrientes, pero ayudan a reducir su tamaño, razón por la que se pueden incorporar a las sopas instantáneas.

Ahora ya conoces el secreto del tamaño de los camarones de las sopas instantáneas y de algunos de sus ingredientes. La recomendación es que evites su consumo habitual.

