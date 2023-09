La avena es uno de esos alimentos con tantas propiedades que es imposible ennumerarlas todas; es depurativa de las arterias, controla los niveles de azúcar, mejora la digestión, contiene aminoácidos y elementos anticancerígenos. Es buena para el corazón, el sistema nervioso y la tiroides. Por si no fuera poco, ayuda a bajar de peso. Sin embargo, lo que pocos saben es que es mejor comer la avena cruda, es decir, sin cocimiento de ningún tipo.

¿Avena cruda?

Sí, de hecho, la avena cruda conserva mejor sus propiedades nutritivas. Al cocinarla no sólo se pierde mucho de sus minerales y su fibra, sino que también se pierden muchas de sus enzimas y otros elementos como la vitamina B, la vitamina E y el selenio, un mineral rico en antioxidantes. Fuera de la granola, la avena cruda suele ser más difícil de mascar ya que en el proceso de cocción se ablanda; sin embargo, hay formas de conseguir una pasta suave y fácil de comer. Una de ellas es haciendo overnight oats o pudines de avena. Como su nombre lo dice, la avena se deja reposar durante toda la noche en algún líquido como leche de almendra, agua, leche de coco, etc. Por la mañana, tienes una especie de pudin que es perfecto para comer en el camino o como desayuno. No tiene la misma textura que la avena cocida; es más cremoso, denso, y de acuerdo a la opinión de muchos, más rico. Haz la prueba con estas receta de pudines de avena.

Imagen: Unsplash

El clásico de vainilla

⅓ taza de yogurt griego

½ taza de avena

⅔ taza de leche

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

1 a 2 cucharadas de miel de abeja

Tipo pastel de zanahoria

⅓ taza de yogurt griego

½ taza de avena

⅔ taza de leche

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

1-2 cucharadas de miel

1 zanahoria grande, rallada en tiras

2 cucharadas de queso crema reblandecido

¼ taza de pasas

½ cucharadita de canela molida

Plátano con chocolate

⅓ taza de yogurt griego

½ taza de avena

⅔ taza de leche

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

1 cucharada de miel

½ plátano maduro, picado o triturado

2 cucharadas de chispas de chocolate

Preparación para todos los overnight oats

Mezcla los ingredientes en un plato grande asegurandote que la avena quede empapada y después almacenar en jarras o vasos que puedas tapar por toda una noche en el refrigerador.

