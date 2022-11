Notas sobre Corea, su comida y dónde encontrarla

Sin saberlo, mi primer contacto con la cultura de Corea, fue hace 30 años a través del Tae Kwon Do. Nunca imaginé que algunas décadas después, el kimchi se vendería en línea, que el servicio militar de BTS (un grupo de K-pop) saldría en noticieros mexicanos o que una película y una serie ganarían todos los premios internacionales. Lo cierto es que, lo queramos o no, la influencia Coreana forma parte de nuestra cotidianeidad y afortunadamente, también su comida.

Leer más: Estos son los restaurantes mexicanos dentro de la Guía Michelin Canadá

Según una nota, en 2011 alrededor de ocho mil personas nacidas en Corea radicaban en el Distrito Federal. Fecha en que el restaurante Biwon ya formaba parte de las agendas culinarias, pero la comunidad era hermética y pocos hablaban español. Alguna vez visité una tienda y salí con las manos vacías por no entenderme con la dueña. Otros locales populares eran Nadefo (gran sopa de kimchi) y Mapo GalBi. En este último, tuve una primera cita y comí rico. No hubo segunda, pero al menos ingresé un local nuevo a mi repertorio.

Debo confesar que llegué tarde a la cocina coreana y fue en manos extranjeras. El primer bibimbap (plato de arroz con vegetales salteados, carne y un huevo estrellado) que probé, fue en el extinto Fat Boy Moves, local de una pareja que trabajó en Eleven Madison Park y Momofuku de David Chang (por favor vea la serie Ugly Delicious). El lugar era diminuto y simple, pero la cocina era fantástica. Trasladaron su concepto a un espacio más grande sin embargo, éste no funcionó (larga vida a las cochidonas).

La Zona Rosa lleva décadas preservando restaurantes para los locales, en donde los menús en coreano ahuyentan foráneos. Pero el mexicano es necio y por eso lugares como Goguinara o Surasang se volvieron populares, pues contrataron mexicanos quienes orientan en platillos de apariencia exótica, pero de sabor familiar. El paladar mexicano está acostumbrado a todo y comparte gustos con la comida coreana como el picante, las vísceras, o incluso, fermentos (léase pulque o tepache). Creo que ahí radica el éxito de la comida coreana en tierras aztecas y al norte del país, como en Pescorea.



Pescorea: apodo de Pesquería, ciudad de Nuevo León donde habitan miles de coreanos.



La fondita coreana

Caminando en la Escandón encontré una pizarra que rezaba: comida casera coreana, todos nuestros platos preparados con mucho AMOR. No es que me falte cariño, pero me vi obligada a entrar. Té de cebada y sopa de kimchi o kimchi jjigae, pero antes llegan microplatos con brócoli al vapor, omelette de vegetales y col, mejor conocidos como banchan o acompañamientos. “Todo se rellena, es gratis”, me comenta el sonriente y joven dueño del local. Un bowl de arroz se une al banquete.

Es bien sabido que la sopa es consuelo y fortalece, pero hay que ser cauto al comerla, sobre todo si burbujea en la mesa. Varios bocados de arroz y banchan después se le puede dar el primer sorbo. Los expertos tomarían un poco de arroz con la cuchara, lo coronarían con kimchi y finalmente robarían un poco de caldo, pero yo le entré con hambre. El caldo es picosito, ligeramente ácido por la col fermentada y completamente sabroso. Lo que sí robé fue varias cucharadas del estofado de mi cómplice culinario y con éste sí sentí el amor que hablaba la pizarra. Cierro este párrafo con una recomendación: vea la serie A nation of broth, está en Netflix, le prometo que querrá salir a comer el fin de semana.

Tengo más cosas que contarle, pero me quedé sin espacio, vaya, pruébelo y me cuenta.



Oppa

Dirección: C. de la Prosperidad 29 C, Escandón, CDMX.

Horario: lun.-mié. 13:30-20:30 hrs., jue.-sáb. 13:30-21 hrs.

Instagram: @holaoppaaa

Promedio: $300

Leer más: Prepara el coctel emblemático de Valencia



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters