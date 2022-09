Mux: el punto sagrado de la Roma

El otro día, echándole ojo a mi fuente de restaurantes (Instagram), encontré un lugar llamado “expedición culinaria”. Me pareció pretencioso y, a su vez, osado. Considero que el discurso de gastronomía mexicana está más que gastado, pero aplaudo el ímpetu de abrir un (otro) restaurante de cocina tradicional, por lo que emprendí el periplo a la caótica colonia Roma para conocerlo.

Cartas regionales y de temporada

¿Qué me atrajo de aquí? En primer lugar, el dedicar enteramente su menú a una región del país por temporadas de siete meses. Aunque si hacemos memoria, restaurantes como el extinto Mexicano de Masaryk ofrecía recetas regionales de cuatro reconocidas cocineras tradicionales. O los ya conocidos festivales de Muñoz Zurita en sus Azules y hasta en Sanborns.

La diferencia entre los arriba mencionados es que todos tienen un menú base, el cual asegura “estabilidad” en las ventas. Algo así como el tan odiado salmón por los cocineros o el corte de carne que siempre debe aparecer en la carta para satisfacer a ese cliente que no sabe comer otra cosa. En otras palabras, tener un menú por temporada no es sencillo, sino pregúntenle al chef Virgilio del restaurante Central o a cualquier restaurante de fine dining.

Regresando a lo que nos atañe. Bajo el nombre de Mux, que significa punto sagrado en maya, este local debutó en 2021 con un menú de Lagos de Moreno, Jalisco, según Don Google. Actualmente cocinan recetas del pueblo de Tulpetlac, Estado de México, en las que encuentras entradas, antojitos, especiales y moles de investigación. Mi curiosidad por tener una muestra del lugar fue con el menú degustación (sin maridaje: la inflación está arrasando).

Para empezar, ordeno un trago: tejuino con tequila en honor a mis raíces jaliscienses. No me defraudó. Es sutil, ligeramente acidito gracias a la fermentación de maíz que compone la bebida, el sabor del tequila se percibe, pero no se roba la cámara. Para la comida, son cuatro tiempos, hay que elegir cuatro platillos de ocho. El recorrido gastronómico fue el siguiente:

Uno: sope Tulpetlac o tlacoyo de papa… sope, es de lengua, lleva queso, es pequeño, pero sabroso, se muerde todavía calientito y la salsa verde lo complementa. Dos: ensalada de pepita o sopa de lenteja… ensalada (error mío, discúlpeme); lechuga, verdolaga, jitomate, queso de cabra y aderezo. Tres: mole de azúcar o de Cristo Rey… el segundo. El pollo se baña en la deliciosa salsa espesa, se rocía con ajonjolí y se acompaña de arroz rojo, un mini tlacoyo de frijol negro y tortillas pa´ cucharear.

Cuatro: calabaza en tacha o arroz con leche…arroz. A un costado de la cazuelita que lo contiene hay azúcar con anís, experimento rociándolo, pero lo prefiero sin ella. La plática demanda sobremesa y hay mezcal, bacanora, destilado de maíz, pox, charanda, tuxca y tequilas muy bien seleccionados.

Mux

Dirección: Jalapa 189, Roma, CDMX. l

Tel.: 55.2211.1648

Horario: mar.-sáb 9-23 hrs., lun.-dom. 9-22 hrs.

Promedio: $550.00

*Diana Féito es una apasionada por descubrir historias. Siempre la encontrarás comiendo algo rico. Síguela en redes sociales.



