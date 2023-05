El recorrido empezó hace casi dos años. ¿La meta? Traer a nuestro país la enorme sesión de vinos tintos y blancos del Concours Mondial de Bruxelles, el campeonato más grande en número de muestras en cata a ciegas y uno de los mayores referentes de la industria vitivinícola internacional. ¡Sí!, querido lector, la 31 edición del concurso europeo se hará en Guanajuato, México en 2024.

La idea siempre estuvo ahí. Tomó fuerza con la llegada en 2017 del campeonato de vinos y espirituosos México Selection by CMB, satélite de la justa global que solo en 2018 abandonó territorio europeo para celebrarse en Beijing. A lo largo de tres décadas, la gran sesión del Concours Mondial de Bruxelles ha tocado regiones vitivinícolas de únicamente 12 naciones del Viejo Mundo y China (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suiza). México será el primer país productor del continente americano, y realmente de todo el Nuevo Mundo, que reciba al concurso.

Después de la vendimia, durante una tarde de otoño.

Pero convencer a la dirección del CMB para atreverse a desplazar toda su maquinaria a suelo mexicano no fue fácil. ¡Imagínelo! Esta sesión de cata a ciegas reúne cada año a cerca de 400 jueces de 45 países, entre ocho y 10 mil vinos de los cinco continentes, un equipo técnico de 50 especialistas europeos, cerca de 120 jóvenes universitarios encargados del servicio, sponsors, periodistas y representantes de regiones productivas de todo el mundo. Con el socio institucional correcto, podría hacerse.

Claramete, el responsable absoluto de la llegada de esta plataforma fue el Gobierno de Guanajuato, a través de una minuciosa coordinación inicial de su Secretaría de Turismo para conocer la viabilidad del proyecto y el seguimiento personal del propio Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuya visión permitirá atraer la mirada de la industria vitivinícola en 2024 y seguir posicionando al vino guanajuatense y mexicano en el mundo. El mero anuncio oficial, realizado este 14 de mayo en Porec, Croacia, fue resultado de un largo y arduo trabajo junto a la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, la Secretaría de Turismo así como del equipo del propio secretario técnico de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de la CONAGO.

“Carlos, ¿qué tiene Guanajuato para ofrecer al mundo vitivinícola?”. Primero. El quinto estado en extensión de viñedos en México y cuarto productor nacional de vinos de calidad es uno de los pilares de la historia del vino mexicano. Por Guanajuato y los territorios que hoy integran la Mesa Central se propagó la vitis vinífera hacia el norte del país, a mediados del Siglo XVI. Aquí, la producción vínica detonó en parte la lucha de independencia. Y, en la “revolución del vino mexicano” experimentada en las últimas décadas, el enoturismo adoptó una nueva dimensión.

El vino guanajuatense es una realidad comprobada, pero no lo digo yo, sino las cientos de medallas nacionales e internacionales que avalan su calidad. Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe, San Francisco del Rincón, Guanajuato, León, Salvatierra, Comonfort y San Diego de la Unión no sólo son destinos de eventos sociales y bodas en viñedos, sino también territorios donde hoy surgen grandes exponentes de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, Cabernet Franc, Grenache, Caladoc, Tempranillo, Sémillon, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Tercero, Guanajuato tiene la capacidad operacional e infraestructura para desarrollar un evento de tal magnitud. Para prueba: dos ediciones previas del México Selection by CMB en 2017 y 2021.

*Carlos Borboa es periodista gastronómico, sommelier certificado y juez internacional de vinos y destilados.

