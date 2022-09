Lánzate al Oktoberfest, el evento que celebra a la chela en CDMX

Si lo que tienes es sed de la mala, no te preocupes, pues a finales de septiembre y todo el mes de octubre podrás disfrutar del Oktoberfest, la fiesta más popular de Alemania que celebra a la cerveza.

El origen de esta festividad proviene del matrimonio del Príncipe Luis I de Baviera con Teresa de Sajonia y Hildburghausen, en 1810. Los ciudadanos de Múnich fueron invitados para celebrar este evento, y organizaron una carrera de caballos que se convertiría en el pretexto para organizar el Oktoberfest.

Hoy en día alrededor de siete millones de visitantes al año llegan al Prado de Teresa, en Múnich, para celebrar este evento. No obstante, en México hay una sede que podrás disfrutar a partir del 30 de septiembre.

Foto: Das Oktoberfest

En Menú te presentamos todo lo que necesitas saber sobre Das Oktoberfest en la CDMX.

Qué habrá en el Oktoberfest

En esta edición las cervezas Hofbräu, elaborada específicamente para esta festividad, y Bohemia, patrocinadora de Oktoberfest.

Los días en los cuales estará habilitado el Oktoberfest son los jueves, viernes, sábados y domingos.

Leer más: Al grito de Viva México Ca... el Canelo incursiona con marca de bebidas

El jueves, más que nada, será un día para el pre-copeo: habrá standup y karaoke para todos los visitantes, así como música DJ para crear un ambiente relajado y divertido.

Foto: Das Oktoberfest

Los viernes aumentarán las emociones, aunque puedes ir en un plan tranquilo después de haber pasado horas y horas en la oficina. En estos días habrá músicos alemanes y DJ’s para amenizar el ambiente, mientras te revientas una chela junto con tus amigos.

Ahora bien, los sábados serán fiesta pura con música a todo volumen, mucha cerveza, amigos y una que otra botana como pretzel, carnes frías, papas fritas estilo alemán, ensaladas, pan de centeno, sopa de calabaza, entre otras.

Y los domingos están reservados para que la pases con tu familia, donde podrás convivir con ellos en diversas actividades para tanto chicos como grandes.

Es necesario resaltar que habrá servicio de meseros en las carpas, las cuales deberás reservarlas para poder entrar, así como self-service en las terrazas.

Foto: Das Oktoberfest

Cuándo es el Oktoberfest CDMX

El Oktoberfest estará disponible a partir del viernes 30 de septiembre, hasta el domingo 23 de octubre. Se llevará a cabo en el Restaurante Campo Marte, enfrente al Lunario del Auditorio Nacional.

Los horarios difieren entre sí debido a los días. El jueves abrirá a las 3 pm y cierra a las 12 am; los viernes, de 3 pm a 1 am; sábado de 12:30 pm a 1:00 am; y domingo, de 12:30 pm a 9 pm.

Leer más: Llega a México whisky que cuesta 200 mil pesos

Algunas consideraciones

El Oktoberfest contará con diversas actividades y una zona para niños, pero la entrada a menores de edad no estará permitida a partir de las 6 pm.

Foto: Das Oktoberfest

Además, puedes reservar una mesa con la asistencia mínima de dos personas. No pasa nada si cancelas tu reservación, pero si lo haces en domingo, te cobrarán una penalización de $50 pesos. En caso de llegar tarde, tendrás 15 minutos de tolerancia, sino cederán tu mesa.

Y también contarán con un estacionamiento y servicio de valet parking que valdrá $100 pesos con boleto sellado.

Contacto

Página web: https://www.dasoktoberfest.mx/

Facebook: Oktoberfestmx

Instagram: @oktoberfest_mx



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters