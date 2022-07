Hornea un pay de cerezas, te damos la receta

En una nota anterior ya te habíamos platicado sobre el beneficios de comer cerezas. Este pequeño fruto con producción en México es rico en antioxidantes y vitaminas. Por eso es importante que cuando estén en temporada las integres an tu dieta ya sea en la fruta del desayuno, algún batido, ensalada, solitas como snack de media tarde o bien, en la repostería.

Leer más: Dulces y nutritivas. Estos son los beneficios de las cerezas

Nos dimos a la tarea de un hornear un rico pay de cerezas, tardarás 40 minutos en prepararlo y será parte de tu felicidad dulce de la semana.

Pay de cerezas

Rinde 8 porciones



Foto: Simon Berger / Pexels

Ingredientes

Para la masa del pay:

150 gr. de mantequilla sin sal (te recomendamos probar la marca Kerrygold por su cremosidad y sabor)

150 gr. de azúcar refinada

2 pzas. de huevo

300 gr de harina tamizada

Leer más: Qué personas no deben beber cerveza

Para el relleno:

400 gr. de cerezas sin hueso

100 gr. de azúcar

1/2 pza. de limón (el jugo)

Para decorar:

1 huevo batido

1 cda de azúcar refinada

1 pzca. de sal

Leer más: Prepara arroz caldoso con mariscos

Procedimientos

Para la masa de pay:

Esta masa es la básica sableé, nos gusta porque es crocante.Acremar la mantequilla, cuando esté hecha pomada agregar el azúcar de golpe y mezclar hasta que no tenga grumos. Uno a uno integrar los huevos procurando que no se corte. Añadir la harina de golpe y rápido para que la masa no se caliente. Reservar una hora en el refrigerador en una charola cubierta con plástico autoadherible o bien, en un refracatrio plano y hermético.

Para el relleno:

En un bowl mezclar las cerezas con el azúcar y el jugo de limón. Puedes agregar algún licor como de naranja o cogñac.

Leer más: ¿Dónde comer y beber en Zacatecas?

Pasado el tiempo, extender con ayuda de un rodillo sobre la mesa o una superficie plana con harina espolvoreada. Precalentar el horno a 200°C. Forrar un molde para pay con la masa. Agregar el relleno y cubrir con el resto de la masa. Pasar una brocha con el huevo revuelto sobre la masa para que quede horneada y doradita. Esto ya es opcional, pueden ser tiras delgadas o cortes como si fueran galletas. Hornear durante 20 minutos a 180°C.

Acompañar de helado de vainilla o de yogurt.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters