La carne roja es uno de los alimentos preferidos por gran parte de los mexicanos pues se puede cocinar de diversas maneras creando sabores deliciosos a lo largo del mundo. Desafortunadamente, un estudio realizado en mujeres y hombres de Estados Unidos, indicó que su consumo está asociado a un padecimiento crónico de salud.

Si eres amante de la carne roja, guarda la calma y no te alarmes. Lo primero que hay que señalar es que la cultura alimenticia de Estados Unidos no es la misma que la de México. Además, en la investigación se encontró una asociación de la carne con una enfermedad, pero, de acuerdo con SciELO, proyecto cooperativo para la difusión de la ciencia, "asociación no implica necesariamente causalidad".

Aunque desde hace años se ha dicho que el consumo de carne roja no es bueno para la salud, hasta ahora no se había encontrado su relación con una enfermedad crónica, estamos hablando de la diabetes, razón por la cual los científicos de Harvard proponen sustituir este alimento por otras opciones para mitigar los efectos negativos.

¿Qué enfermedad está asociada al consumo de carne roja?

La investigación sobre el consumo de carne roja fue publicada en The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), y reveló que la enfermedad que se asocia con el consumo de este alimento es la Diabetes tipo 2.

Este resultado fue obtenido a través de un estudio cohorte prospectivo, es decir, un análisis de comparación, durante 36 años, de la frecuencia de aparición de la enfermedad entre dos grupos de personas con características similares, en este caso quienes consumían carnes rojas y los que no.

Xiao Gu, investigador postdoctoral del área de Nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Estados Unidos, es el autor principal de la investigación según la cual "la ingesta de carne roja, procesada y no procesada, se asoció positivamente con mayores riesgos de padecer diabetes tipo 2".

Según las conclusiones, los participantes que consumían más carne roja tenían hasta un 62% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y no solo eso, cada porción diaria adicional de carne procesada se relacionó con un 46% más de riesgo, y cada porción diaria adicional de carne roja no procesada se vinculó a un 24% más de riesgo.

¿Se puede consumir proteína sin comer carne?

La misma investigación establece que una persona puede correr menor riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2 si sustituye la ingesta de una porción de carne roja al día por otro tipo de alimentos de los cuales puede obtener un valor nutricional muy similar, como las nueces y legumbres, siendo la mejor alternativa.

El planteamiento del estudio detalla que la Diabetes es un problema de salud a nivel mundial que se está incrementando, ya que los datos de incidencia y prevalencia están creciendo de manera rápida.

Por lo anterior es que los investigadores recomiendan a las personas consumir solo una porción de carne a la semana y considerar las alternativas para disminuir el riesgo de desarrollar Diabetes.

Finalmente en el estudio se detalla que para poder limitar el consumo de carne roja se necesita recurrir a las diferentes fuentes de proteína para tener una alimentación balanceada y saludable.

