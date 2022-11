Este club de vino ofrece joyas enológicas de Baja California

José Durand comenzó un club de vinos con seis etiquetas únicas para quien se suscriba. Es un proyecto con etiquetas únicas a solo un clic de distancia. Se trata del Club de Vinos de Bodegas Ícaro, con una reducida cantidad de membresías: la disposición es de 1,350. Entre los beneficios están el acceso a contenido exclusivo creado por el propio Durand, los participantes podrán asistir catas presenciales y virtuales, descuentos y promociones, así como dos cajas, una con ya conocidas etiquetas Ícaro y Ala Rota, los cuales vendrán en presentación magnum, y otra con seis etiquetas inéditas que solo estarán disponibles para los socios en clubdevinos.bodegasicaro.com.

“Yo veo a este proyecto como la culminación de mi carrera. Es el resultado de 22 años de oficio y aprendizaje en lo que me gusta, tratando de responder una pregunta esencial: qué es el vino. Porque no es lo mismo hacer uno que busque generar placer a uno que busque la belleza y conmover. Y eso es lo que marca el rumbo: entender que la esencia del vino es leer el tiempo y expresar su terroir”.

Un chileno en tierra azteca

Cuando llegó de Chile a México hace 22 años, trajo consigo un saber de agronomía y enología que forjó trabajando en una de las casas vinícolas más conocidas a nivel mundial: Viña Santa Rita. En su maleta no solo viajó con su experiencia, sino con el inicio de una filosofía y forma de entender el mundo del vino que terminó de madurar en Valle de Guadalupe con los años: la enología aromática. Es la capacidad de capturar el tiempo y ser una obra de arte en nariz, tangible, sensible, real y única, sujeta a la subjetividad y no tanto a la uniformidad con la que la globalización e industrialización quiere calzar cada etiqueta que sale al mercado.

Hechos en Valle de Guadalupe

Orpheo

Uva: Malbec

Nota de cata: irreverente, alejado del dulzor habitual de los Malbec. Nariz balsámica de eucalipto y menta. En boca es sedoso, con acidez vibrante y notas a frambuesa y cereza negra.

Marella

Uva: Chardonnay

Nota de cata: ligero, perfecto para abrir el apetito. Revela su carácter. Muy redondo en boca y con una acidez fresca. En nariz se distinguen notas dulces a piña madura, mantequilla tostada y aromas lácticos.

Hyperion

Uva: Nebbiolo

Nota de cata: proviene de una viña madura de plantas madres con más de 70 años en el Valle. De carácter marcado, elegante, frutal y especiado, es posible encontrar en copa aireada recuerdos de cereza negra e higo. En nariz, notas de tierra húmeda y cuero.

Nyx

Uva: Zinfandel

Nota de cata: en boca es sedoso, terso, sensual y fresco. En nariz predominan notas especiadas y exóticas a manteca de karité, nuez, incienso, dátil y coco tostado. Tiene un ligero dejo a fresas maduras. Un vino memorable.

El Perfumista

Uva: Cabernet Sauvignon

Nota de cata: en palabras del propio Durand, es “un Cabernet que no parece Cabernet” por su sabor intenso y nítido que se aleja de lo tradicional y que, a la vez, se contrapone a la delicadeza de sus aromas.

El Malabarista

Uva: Grenache

Nota de cata: Un vino con acidez media y un elegante toque afrutado muy agradable al paladar. Fácil de tomar.





