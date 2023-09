Me encomendaron la tarea de escribirle de barbacoa. Difícil asignatura, pues aunque estos tacos no aparecen en el más reciente ranking de Taste Atlas, ni los de suadero o tripa, el de barbacha es de mis favoritos. Tras probar distintos tacos en la CDMX, he sufrido varias decepciones. Sin embargo, me fui a explorar un par de puestos en mercados y dos en calle, y solo uno de ellos ganó este brevísimo encuentro.

Leer más: La barbacoa, un manjar para el fin de semana

La fila de epera no es garantía

Cual cartel de lucha libre, primero les contaré de unos que sirven para entretener el hambre, antes de presentarle el estelar. El primero llegó a mis oídos a causa de un “influencer” de comida que tiene una extraña obsesión con los peluches. Con poca credulidad, me dirigí al mercado de la Narvarte: tacos pobretones y desabridos.

El segundo se ubica afuera de una popular iglesia en la colonia Condesa. Cuestiono si la popularidad se debe a los tacos o a los feligreses, pero siempre está lleno. Acudí con muchas expectativas, pero la sal, el limón y la salsa, entraron “al quite”. Desde el lado positivo, los tacos estaban bien servidos y el consomé se defendía, pero no fue una experiencia religiosa. Prueba irrefutable de que las filas no siempre dan fe de calidad.

El héroe de esta película

Tras dos luchas y sin matches relámpagos, llegamos a la estelar. La que llena la arena y hace que el público se levante de su asiento y grite a todo pulmón. Solo que a mí se me hizo temprano y el puesto apenas se estaba terminando de preparar. ¿Ya abrieron? pregunté. “Claro, pásele, si quiere, ahí a la barra”. Y cómo rechazar la primera fila, desde donde se vislumbra la humeante barbacoa, el tac tac del cuchillo sobre el tronco de madera y donde toman temperatura las sábanas de maíz.

Leer más: La receta de barbacoa de res que se volvió famosa en redes

Taco de barbacoa.

“Dos de espaldilla, uno de panza y consomé”. Durante la espera, observé detenidamente al maestro taquero detrás de la barra, quien escogía, cortaba, y arropaba la carne, para luego limpiar su lugar de trabajo y comenzar de nuevo. El consomé provenía del infierno mismo, así que, mientras se enfriaba, di paso a los tacos. Una pintada de salsa roja, gotas de limón y pa´ dentro. Gozo total.

Leer más: Tacos y gorditas en el mercado de la San Simón

Para tomar en cuenta...

Ya me sentía del bando ganador, hasta que llegó “un indio de Hidalgo”. Así se presentó el hombre, quien llegó saludando a todo el puesto. Se sentó a mi lado y pidió que le sacaran la cabeza para ordenar un par de tacos de cachete, otro campechano, su consomé y una cervecita para bajar todo (aquí no se le juzga a nadie). Me sentí como cuando un luchador profesional le aplica una doble nelson a un novato, pero aprendí la lección.





*Diana Féito es periodista gastronómica, apasionada por descubrir historias. Siempre la encontrarás comiendo algo rico.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters