El mejor restaurante de América del Norte es mexicano

Pujol, el multipremiado restaurante del chef mexicano Enrique Olvera, no solo obtuvo el peldaño 12 durante la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2019, sino además, fue reconocido como el mejor restaurante de América del Norte del 2019.

"México lindo. Como no te voy a querer", fue el mensaje con el que Enrique agradeció a su equipo en Pujol por haber obtenido dicho reconocimiento.



Este no fue el único reconocimiento que recibió Olvera durante la ceremonia realizada en Singapur, pues su restaurante Cosme, ubicado en la ciudad de Nueva York y a cargo de Daniela Soto-Innes , la mejor chef mujer del mundo, escaló dos peldaños y pasó de la posición 25 a la 23.



Multipremiado

La cocina y estilo de Enrique, le ha valido distintos reconocimientos y un lugar constante dentro de los listados de mejores restaurantes. En la edición Latin Americas's 50 Best Restaurants, Pujol ocupa el tercer lugar después de los peruanos Maido y Central; además de haber sido nombrado el mejor restaurante de México durante la edición 2018 del listado que reconoce a los mejores restaurantes de Latinoamérica.

Gurú gastronómico

Además de Pujol, Enrique Olvera está al frente de otros proyectos en la ciudad de México como: Molino El Pujol, en donde ofrece tortillas hechas con maíz criollo, masa, tamales, elotes y tacos, entre otras delicias derivadas del maíz. Eno, en donde encontrar preparaciones frescas elaboradas con ingredientes locales. Casa Teo, una residencia; y próximamente Ticuchi, un lugar que estará dedicado al agave y que se ubicará en dónde anteriormente estaba Pujol, la esquina de Horacio y Petrarca, en Polanco.



Dentro del territorio nacional, Olvera es responsable de otros proyectos como Manta, ubicado al interior de The Cape Hotel, en Los Cabos; y Criollo, ubicado en la capital oaxaqueña.



En cuanto a proyectos internacionales, Enrique Olvera sigue a la conquista de Estados Unidos pues, además de su premiado Cosme en Nueva York, y Atla, también en la Gran manzana; la mancuerna Olvera-Soto-Innes tiene varios proyectos en puerta en la costa Oeste: Damian, un restaurante que servirá platos de influencia mexicana y californiana; y Ditroit, una taquería, ambos en el Arts District de Los Angeles. Además, recientemente se anunció la apertura para 2020 de un restaurante de cocina mexicana contemporánea en Las Vegas, Nevada.