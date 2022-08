El mejor bar de México lanza su propia línea de cerveza y tequila

El famoso speakeasy ubicado en la colonia Juárez suma a su exitosa trayectoria el reconocimiento del listado The North America's 50 Best Bars como el segundo mejor bar de Norteamérica y el número uno en nuestro país, a tan solo unos meses de ser nombrado en la posición número 25 de la versión internacional de la misma lista, The World’s 50 Best Bars.

A la par de la gran noticia, el equipo de Handshake lanzó su propia marca de cerveza y tequila. Para llevar a la realidad estos dos nuevos productos, hubo un proceso de creación basado en reforzar el compromiso de sustentabilidad social, una acción que ha caracterizado al concepto desde su fundación.

La cerveza de nombre homónimo del bar, se realizó en colaboración con Cervecería Villa Castel, una marca originaria de San Luis Potosí.

Ya disponible en el menú, se trata de una bebida cristalina de color paja. Como dicta el estilo Session IPA, es de baja graduación alcohólica, además de tener amargor ligero gracias a los lúpulos empleados en su elaboración, que combina con notas de fruta tropical de maracuyá, mango y uva verde.

Los imperdibles del bar

Butter Mushroom Old Fashioned: para paladares aventureros. Bourbon, mantequilla avellanada, hongos enoki, maple y nuez.

Fig Martini: clásico con un twist. Gin, hoja de higo, vermouth seco y aceite de limón.

En el área de los destilados, el galardonado exponente de la cultura líquida optó por incursionar en el mundo del tequila. De la mano de la empresa jalisciense Braltos, nació la edición limitada de este espirituoso, con una producción de tan solo 25 botellas.





Ambas bebidas estarán disponibles al público únicamente al interior de Handshake, y se espera que esta nueva línea sea el inicio de muchas otras colaboraciones, cuyo fin sea impulsar a pequeños y medianos empresarios, además de promover producto nacional.

