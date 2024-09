Recientemente, se llevó a cabo la ceremonia de The Best Pizza Awards 2024, un proyecto organizado por The Best Chef y patrocinado por Molini Pizzuti. Una premiación que buscó a las mejores expresiones de pizza en el mundo, bajo el tema principal "The Future of Pizza", un enfoque que intentó desarrollar puntos de reflexión sobre este platillo que nació en Italia, pero que ha recorrido el mundo entero.

Prueba de ello es que dos pizzerías mexicanas entraron en el listado de las cien mejores del mundo. En Menú te contamos en qué lugar quedaron, en donde encontrarlas y la premiación completa de este delicioso certamen.

Las mejores pizzas de México

De acuerdo con el listado oficial de The Best Pizza Awards 2024, México logró posicionar a dos pizzerías entre las mejores 100 del mundo. La primera de ellas es Pizza Félix, dirigida por Adriana Lerma en la Ciudad de México en la avenida Álvaro Obregón 64, col. Roma Norte. Esta pizzería quedó en el puesto número 45.

La segunda pizzería mexicana en el listado es Pizzería della Madonna, dirigida por Marco Carboni, también en Ciudad de México, en Orizaba 37, col. Roma Norte, con el puesto 78. Dentro de los nominados mexicanos, también estuvo presente Gustavo López, con Milk Pizzería Roma, en Colima 159, Roma Norte, CDMX.

¿Qué país tiene la mejor pizza del mundo?

Por cuarto año consecutivo, desde que inició esta premiación, el italiano Franco Pepe, de Pepe in Grani en Caiazzo, continuó liderando el ranking de las cien mejores pizzerías del mundo. La segunda posición la obtuvieron Rafa Panatieri y Jorge Sastre, fundadores de Sartoria Panatieri en Barcelona, España, mientras que el tercer lugar es para Simone Padoan de la pizzería I Tigli, en San Bonifacio, Italia.

Franco Pepe es quien tiene la mejor pizza del mundo, a través del proyecto Pizza Mediterranea, donde pone el foco en el equilibrio adecuado entre los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos, cambiando la percepción colectiva que ve la pizza como un "capricho". Con su trabajo, Franco Pepe además de exaltar la cultura gastronómica italiana, demuestra cómo la pizza puede formar parte de una dieta equilibrada, contribuyendo al bienestar general sin sacrificar el sabor. Así, se ha convertido en guardián de las excelencias del territorio y de sus valores históricos y culturales, explica un comunicado de prensa.

En la lista Top 100 hay maestros pizzeros de 29 países y 72 ciudades, cada uno con su propia historia y estilo único. El resultado de The Best Pizza se basa en las opiniones expresadas por los propios nominados, que votan seleccionando a diez colegas del sector, así como en las preferencias de una serie de expertos del mundo gastronómico, cuyos votos influyen en el proceso.

De acuerdo con los organizadores, este método de selección garantiza un enfoque neutral y transparente, en el que las preferencias de los profesionales del sector determinan los ganadores, sin influencias externas ni juicios subjetivos.