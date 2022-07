Diana Kennedy: se nos fue una gran embajadora de la cocina mexicana

Todavía se puede escuchar el eco de sus palabras con su voz enérgica diciendo "Yes we can", una frase con la que cerraba sus ponencias en donde, ante todo, defendía a los ingredientes mexicanos como si fueran sus hijos. A sus casi cien años de edad, Diana Kennedy falleció hoy, 24 de julio en su casa llada La Quinta Diana en Zitácuaro, Michoacán. La comunidad gastronómica está de luto.

"El verdadero enemigo para que ocurra una extinción de los chiles como el de Yahualica, somos nosotros si no los consumimos. Aunque los que traen de China son más baratos, no tienen sabor y dejan sin trabajo al campesino”.

-Diana Kennedy



La inglesa que fue más mexicana que el mole

Llegó a México por el trabajo de su esposo Paul, periodista de The New York Times a quien conoció en Haití en 1952. Se enamoró tanto de México, que, al fallecer su esposo regresa al país para vivir y tener su casa en Zitácuaro, Michoacán, una propiedad ecológica y sustentable con un huerto producto de recolección de semillas y estufa solar.



"Un taco de quintonil sudado con un poco chile, ajo y cebolla es para mí un manjar."

-Diana Kennedy

Leer más: Prepara tinga de nopales para ahorrar dinero como Doña Ángela

Su legado

Su amor por los mercados, los sabores y recetas, lo trasladó a clases de cocina presenciales con el apoyo del editor Craig Claiborne, para más tarde publicar su primer libro de recetas (The cuisines of Mexico,1972) animada por la editora Fran McCullough, una obra que le dio el ánimo de escribir ocho más, títulos que le valieron reconocimientos nacionales y extranjeros como el estar en el Salón de la Fama de Libros de Cocina (2014) en los premios de la Fundación James Beard por su libro Cocinas de México.

Su obra en inglés

The cuisines of Mexico, 1972

The Tortilla Book, 1975

Recipes from the Regional Cooks of Mexico,1978

Nothing Fancy 1984

The Art of Mexican Cooking, 1989

My Mexico, 1998

The Essential Cuisines of Mexico, 2000

From My Mexican Kitchen—Techniques and Ingredients, 2003

Oaxaca al Gusto: An Infinite Gastronomy, 2010

Leer más: Dos restaurantes mexicanos, en el top 10 de la lista de The Worlds 50 Best 2022

Nothing Fancy, el documental sobre su vida

La última vez que se le vio en público fue en San Miguel de Allende, durante la presentación del documental realizado por Elizabeth Carroll en el 2019. Un filme, que nos permitió ver a Diana como una guerrera que arriba de una viaja camioneta, subía y bajaba por carreteras de terracería de todo el país en búsqueda de ingredientes y recetas únicas. Sin duda, un documental que muestra una mirada franca de su trayectoria, logros y vínculos personales con

la comida y las cocineras tradicionales de quienes se ganó su confianza y amistad.



Diana en el teatro Ángela Peralta durante la presentación del documental Nothing Fancy, 2019. Foto: Raquel del Castillo



Diana Kennedy Center, un proyecto que ella empezó en el 2014 con la finalidad de preservar investigaciones, su colección de más de 750 libros de cocina, clases y prácticas sustentables.

Sin duda, deja un vación en la comunidad gastronómica del páis. En palabras de Cristina Potters, su amiga y colega, "fue ella, británica, que investigaba desde los años 50 la comida mexicana regional en toda la República la llevó por medio de sus ecetarios al mundo anglófono. Hizo algo que nadie más habia hecho. La admiro mucho por sus logros", comparte con Menú de El Universal.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters