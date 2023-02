Conoce Reina de Xóchitl, una pulquería de mucha tradición en Iztapalapa

Joselyn Ramírez y Ana Rivera, dos mujeres microempresarias residentes de la alcaldía Iztapalapa, desde los cinco años de edad comenzaron a adentrarse en el mundo del pulque. Su tatarabuelo Patricio Ramírez, comenzó con lo que sería hoy en día una de las pulquerías más conocidas en el Barrio San Pablo, se trata de la “Reina de Xóchitl”.

Una pulquería cuya tradición ha pasado por generaciones teniendo más de 60 años de historia. Con una gran variedad de sabores, desde los tradicionales de nuez, piñón y avena; hasta más novedosos como maracuyá, galleta oreo o mora azul, se dio a conocer entre vecinos de la calle Hidalgo.

“Nosotros somos de la quinta generación que viene desde mis tatarabuelos, bisabuelos, mi papá y nosotros, en el negocio mi generación lleva 21 años”, dijo Joselyn Ramírez, en entrevista con EL UNIVERSAL.



Foto: Karen NBF / Google Maps

Joselyn, recuerda que, desde niña, sus padres le iban enseñando a llevar el negocio con pequeñas tareas, pues “a mis hermanos y a mí nos enseñaron el negocio, yo empecé con actividades muy sencillas, a lo mejor cuando eres niños no lo notas y se te hace como un juego, pero ya han pasado cerca de 21 años en los que en la pulquería hemos venido dando servicio”.

Agregó, que la pulquería empezó por una venta de terrenos en el estado de Hidalgo, por lo que sus abuelos decidieron hacerse dueños para iniciar con la plantación del maíz, mientras que otra familia muy cercana decidió dedicarse al pulque.

“Todo comenzó cuando a mis abuelos les proponen la venta de unos terrenos en Hidalgo, mi familia y unos amigos cercanos a ellos los compraron y decidieron comenzar con la plantación del maíz, así como el pulque, de ahí surgen dos apellidos que son los Maguey y los Ramírez, los Maguey se empezaron a dedicar al maíz y los Ramírez al pulque”, detalló.

El 5 de febrero se celebra el día nacional del pulque.

Eso daría paso a la venta y distribución de pulque en la Ciudad de México, sin embargo, uno de los grandes retos que tenían que atravesar su familia, era su transportación de el mismo, ya que en ese entonces se hacía por medio de ferrocarril.

“Mis abuelos junto con los Maguey empezaron a traer el pulque por medio del ferrocarril y ya de ahí los hijos se empezaron a hacerse cargo de las pulquerías, tenían muchas pulquerías en el Centro en Iztapalapa y en otras partes de la Ciudad y ya de ahí a cada hijo se le delegaba una pulquería”, dijo.



Pulquerías empiezan a desaparecer con el paso de los años

Sin embargo, hoy en día ambas hermanas cuentan que esta tradición se ha empezado a perder poco a poco, ya que su padre fue de los últimos de su generación en continuar con este legado, ya que sus hermanos decidieron dejarlo de lado y comenzar un camino diferente.

“Mi abuelo Leobardo Ramírez, nos dijo que nosotros venimos del pulque, y todo lo que hemos obtenido es gracias a ello, y realmente si ha sido así, es algo cultural es algo bonito que te deleguen, que veas y digas pues es algo cultural y es una tradición y aparte que te guste, hay muchas familias como la mía que ya no les gusto hacer el pulque porque es mucho trabajo” comentó.

Asimismo, aseguró que su abuelo antes de morir le pidió a su padre no abandonar todo por lo que había trabajado durante años, por lo que Joselyn como sus hermanos y su madre decidieron continuar el negocio.

“Mi abuelo siempre le solía decir a mi papá que no dejara el negocio, y fue un cargo que también le fue dejando, mi padre me decía que todo lo que tengo ha sido gracias al pulque y pues a nosotros no ha ido gustando, desde niños nos han dado pulque, hemos crecido con el pulque, ahorita nos hemos ido haciendo cargo mi familia y yo”, puntualizó.

Tabús dejan mala imagen del pulque

Joselyn Ramírez, contó que luego de que se realizara la Tercera Expo del Pulque en la alcaldía, ha visto una respuesta positiva con los visitantes hacia el pulque, pese a que algunas personas creían erróneamente que el pulque se fermenta con excremento.

“Las ganancias subieron durante estos dos días de la expo, vimos a gente de otros lugares que nos pidieron varios litros de pulque, algo que normalmente no pasa, ya que solo vienen las personas que conocen la pulquería y que les gusta, solía pasar que la gente tenía en mal concepto al pulque, había mucha ignorancia y creían que luego el pulque venia contaminado o que le echan heces fecales, hay muchas cosas que dicen y por desconocimiento se ha desprestigiado”, señaló.

Explicó que la Expo surge como suele ser una tradición por parte de la calle Hidalgo misma en donde se encuentran tres pulquerías.

“Nos encontramos tres pulquerías la Gloria, los Nichos y nosotros que somos la Reina Xóchitl, la idea surgió por parte de mi tío, quien dijo que hiciéramos una feria porque aquí en esta calle hay tres pulquerías juntas y de ahí se invitaron empezaron a invitar otros expositores”, señaló.

Dirección: Av. Luis Hidalgo Monroy 58a, San Pablo, Iztapalapa

Teléfono: 55 3461 6943

