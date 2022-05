Cómo lavar los trastes para que no huelan mal

Lavar los trastes es una de las actividades más comunes del hogar, aunque la mayoría no la disfruta. Y, lo peor es cuando, a pesar de haber puesto nuestro tiempo y esfuerzo, en nuestros vasos, platos y recipientes percibimos un olor desagradable, lo que coloquialmente se le conoce como “olor a huevo, sucio o choquía”. Para que no te pase vamos a darte algunos consejos.

Y es que dicho olor parece indicar que no lavamos los trastes correctamente, lo que provoca que los tengamos que regresar al fregadero para volver al proceso. Si has pasado alguna vez por esta situación, ya no tienes que preocuparte y trabajar el doble, pues te vamos a dar algunos tips para eliminar esos malos olores.

¿Por qué los trastes se impregnan de mal olor después de lavarse?

De acuerdo con la marca de detergente Salvo, existen comidas que dejan impregnado un mal olor en los trastes si tardan mucho tiempo en lavarse, es el caso del pescado, huevo, ajo, cebolla y las salsas. Entonces, si decides cocinar estos alimentos, lo mejor que puedes hacer es lavar los trastes inmediatamente después de haberlos utilizado.

También existen otros factores para que los malos olores se impregnen en nuestros recipientes, por ejemplo, el uso de esponjas sucias, un trapo mal lavado, una combinación de olores del entorno y la mezcla de cloro, por lo que debes de tener mucho cuidado en estos detalles a la hora de lavar tus trastes.

Así debes de lavar los trastes para eliminar el mal olor

De acuerdo con la publicación Homemade Household Cleaners del Institute of Food and Agricultural Sciences de la Universidad de Florida, hay algunos pasos que debes seguir para eliminar los malos olores en la cocina y que puedes aplicar a la hora de lavar tus trastes, solo es cuestión de utilizar algunos productos que se encuentran en nuestro hogar y son accesibles para todos.

Usa limón

Se sabe que este fruto tiene propiedades desinfectantes, por lo que ayuda a eliminar las bacterias que provocan el mal olor, además de erradicar la grasa, no por nada muchas marcas de detergente lo usan como parte de su imagen e ingredientes.

Existen dos métodos para aplicar el limón y eliminar el mal olor. El primero es que agregues el jugo de medio o un limón a tu recipiente donde colocas el jabón y sumerges tus esponjas, para posteriormente lavar tus trastes de la manera habitual, pues gracias a ello quedarán desinfectados y sin malos olores.

Lo que también puedes hacer es frotar el limón en el traste que tiene mal olor, dejarlo reposar hasta que se seque el jugo y posteriormente lavarlo con agua y jabón. Cualquiera de estas alternativas te garantizara un buen resultado.



Foto: Pixabay

Vinagre y Bicarbonato

Estos dos ingredientes son grandes aliados de la limpieza. Puedes hacer una mezcla de ellos o usarlos por separado. De cualquier manera seguro el resultado te dejará sorprendida.

En el primer caso lo que debes hacer es, en un recipiente con agua (de preferencia tibia o caliente), agrega media taza de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Coloca la mezcla sobre los trastes sucios y deja reposar por unos 20 minutos. Después lávalos de forma normal. Por cierto, puedes utilizar tanto vinagre de manzana como blanco.

Si prefieres usar el bicarbonato o vinagre por separado puedes agregar una cucharada de estos productos en el recipiente de agua y jabón que usualmente utilizas y con tu esponja lavar el traste.

Agua con Sal

La sal es un gran antiséptico que evita el crecimiento de bacterias y hongos, por lo que, si quieres eliminar el mal olor, lo que debes de hacer es calentar un recipiente con agua, cuando esté hirviendo agrega sal y después sumerge tus trastes por un par de minutos, por supuesto esto aplica solo para los que resisten el calor. Posteriormente lávalos con agua y jabón. Para este tip se recomienda usar sal de mar o gruesa.



Foto: Pexels

Agua Oxigenada

Quizás no conocías los beneficios que puede tener para tus trastes, pero si remojas tu esponja en agua oxigenada y dejas que esta absorba el líquido por un par de minutos para luego frotar tus utensilios de cocina eliminarás los malos olores y quedarán como nuevos.



Foto: Pexels

Otros tips para eliminar los olores de tus trastes

Una opción más que puedes aplicar es el cloro pues es bien sabido que este líquido es uno de los más utilizados para eliminar los malos olores. Sin embargo hay que tener cuidado con su uso, no solo porque altera los colores de la ropa sino porque, en grandes cantidades es tóxico. Por ello, la mejor forma de utilizarlo es agregar un chorrito en el recipiente junto al jabón que utilizas para lavar los trastes y posteriormente enjuagar bien.

También es recomendable que revises los trastes que se encuentran en tu refrigerador, pues el hecho de que permanezcan ahí durante varios días provoca que los olores alrededor se queden impregnados y, si guardaste alimentos grasosos, es importante lavar los platos y tuppers inmediatamente después de usarlos.

Estos son algunos tips que pueden facilitar tu lavado de trastes y hacer que queden limpios, desinfectados y nunca huelan mal.

