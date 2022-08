Cómo lavar correctamente los utensilios de madera

En la cocina vale la pena tener utensilios de diversas formas, tamaños y materiales para utilizarlos según la ocasión. Pero es importante saber que no todos se pueden tratar de la misma manera, sobre todo al limpiarlos. Por salud e higiene hoy vamos a decirte cuál es la manera correcta de lavar los trastes de madera.

Por lo general, los utensilios de madera se utilizan cuando se cocina en materiales delicados pues son suaves al contacto con otras superficies, como el teflón. Además, no conducen el calor por lo que se pueden utilizar en altas temperaturas, puedes dejar el cucharón en la sopa sin riesgo a quemarte cuando tengas que mover o servir.

Asimismo, las tablas de madera no reaccionan al contacto con otras sustancias y, por lo tanto, no contaminan a los alimentos. Además, son mucho más resistentes y amigables con el medio ambiente.

Sin embargo, los trastes de madera suelen mancharse y, en comparación con los artículos de acero o plástico, son más difíciles de lavar. Pero no te preocupes, vamos a decirte cómo dejarlos como nuevos.



Imagen: Unsplash

Trucos para limpiar los trastes de madera

Si has utilizado utensilios de madera en la cocina seguro has notado que resulta más complicado, en comparación con otros materiales, dejarlos bien limpios. Además, no se pueden poner en el lavavajillas porque la madera se expande con el agua y los cambios de temperatura. Pero no hay porqué dejar de utilizarlos si conoces estos trucos.

En el día a día lo mejor es lavar los trastes de madera con agua caliente. Pero si crees que necesitan de más limpieza entonces la recomendación es sumergirlos por unos minutos en agua hirviendo.

Con los pasos anteriores no deberías tener mayores problemas pero como la madera tiende a absorber la humedad, puede aparecer moho que representa un riesgo para la salud, especialmente para los niños o las personas con alergias respiratorias.

Como explica el sitio homify, una plataforma sobre arquitectura y diseño, el moho aparece en diferentes colores, incluidos blanco, naranja, verde y negro, y tiene una textura viscosa. Si tus utensilios presentan este problema quizá lo mejor sea desecharlos, pero si quieres conservarlos entonces prueba lo siguiente:

Mezcla 1 cucharada del jabón con el que normalmente lavas los platos con agua tibia y vierte el líquido en un rociador para esparcir la solución en la superficie de madera. Frota especialmente en donde está el hongo. Usa una toalla limpia para secar.

El agua y jabón se encargarán de los hongos, pero para prevenir que no aparezcan más, mezcla 200 mililitros de vinagre blanco con 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Una vez que la mezcla deje de burbujear, puedes aplicarla sobre la superficie de madera y dejar reposar durante 10 minutos. Finalmente seca la superficie con un paño para eliminar cualquier residuo.



Imagen: Unsplash

Leer también: ¿Dónde comer chiles en nogada en CDMX?

En caso de que los métodos anteriores no hayan funcionado, vierte 1 litro de agua en un recipiente y agrega 100 mililitros de lejía, después utiliza una esponja de trastes para aplicar la mezcla en la madera, deja reposar durante 30 minutos, enjuaga y seca. Con este consejo se debe tener cuidado pues los trastes podrían perder su brillo y color.

Y si no quieres utilizar productos químicos, la fundación AARP recomienda usar sal y limón. Para ello humedece el utensilio que quieras limpiar, esparce algo de sal sobre él y, con ayuda de medio limón, frota la superficie formando círculos. Luego enjuaga con abundante agua. Si lo que quieres es quitar alguna mancha entonces agrega un poco de bicarbonato de sodio.

Un método más que puedes aplicar es utilizar agua oxigenada. Para ello utiliza una servilleta de papel empapada en vinagre y frota los trastes de madera, para enjuagar usa otra que esté húmeda por agua oxigenada.



Imagen: Unsplash

¿Cómo cuidar tus trastes de madera?

Ahora que ya sabes cómo mantener limpios tus trastes de madera es momento de pensar en su protección. Para ello puedes seguir estos consejos:

Sin importar el método de limpieza que utilices, lo más importante es secar muy bien los utensilios de madera para mantenerlos libres de bacterias y evitar que se deformen.

Y para que la madera se mantenga hidratada, alrededor de 1 vez al mes, puedes poner a tus trastes un poco de aceite de oliva, aunque también hay productos específicos para esta tarea como ceras o aceites minerales que son aptos para artículos que entrarán en contacto con alimentos.

Leer también: Estas son las 50 cervezas más vendidas del mundo, la 1 es mexicana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters