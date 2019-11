El café se ha vuelto parte fundamental de nuestra rutina diaria, tanto es así, que hay quienes aseguran que no pueden iniciar su día sin haber consumido su habitual tacita de café. Las cafeteras llegaron a solucionarle la vida a los que no tienen tanto tiempo de prepararlo pero, ¿te has preguntado cómo funcionan las capsulas de café? Descúbrelo.

Las cápsulas de café surgieron en el siglo XX cuando Luigi Bezzera se dio cuenta que al añadir presión a la cafetera aceleraba el proceso de preparación y el sabor se convertía en más fuerte y denso. Con el paso de tiempo las cápsulas de café y cafeteras han ido evolucionando a lo que conocemos hoy en día.

Estos productos siguen un proceso similar al del café normal: seleccionan el grano, lo limpian y mezclan para finalmente tostarlo. El momento crítico para que las cápsulas de café funcionen se da en el molido, pues éste debe de ser muy fino, ya que si es demasiado grueso su funcionamiento no será el mejor. Después de moler el café, se introduce en las cápsulas a través de dispensadores especiales, se sellan con papel aluminio recubierto y por último se empaquetan.

Una vez que las cápsulas están en nuestras manos, todo depende de la cafetera para obtener nuestro café calientito por las mañanas. Tan solo necesitamos poner el agua y las cápsulas en su lugar para que la presión de los inyectores de la cafetera perfore la cápsula, hagan lo suyo y salga nuestro delicioso elixir mañanero.