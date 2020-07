El nopal es uno de los alimentos básicos de la mesa mexicana, ya sea por su sabor y consistencia o por sus múltiples propiedades nutricionales, está presente en los platillos y guarniciones, es por ello que en Menú te diremos cómo mantener frescos los nopales por más tiempo.

Los nopales pueden ser almacenados en distintos tipos de conservación, como encurtidos, en sal y hasta en mermeladas; sin embargo, para llevar a cabo estas preparaciones se tienen que cocer, lo cual implica no poder usarlos de otras maneras.

Sigue los consejos que te daremos a continuación para que puedas conservar los nopales crudos por más tiempo, incluso podrían durar hasta por 35 días si realizas estas indicaciones.

Leer también: 10 razones para comer nopales a diario

Según información del sitio Medical News Today, el nopal es una buena fuente de antioxidantes y sustancias antiinflamatorias que son capaces de aliviar el dolor, aumentar la actividad inmune y proteger el hígado. Los nopales crudos aportan vitaminas A, C y K, proteína, calcio, fibra, azúcar, carbohidratos y grasas en menor cantidad.

Debido a sus características nutricionales, también son comestibles crudos y pueden funcionar como un pimiento morrón en ensaladas y platillos. Otras personas prefieren incluirlo en la dieta al extraer el jugo de este alimento o combinarlo con otras frutas y vegetales.

Un estudio por investigadores de la Universidad de Querétaro encontró que los nopales empaquetados pueden presentar hongos y otros microorganismos a comparación con los que no vienen en empaque, con ello, los nopales sin empacar pueden durar hasta 35 días en buen estado.

Leer también: Super alimentos mexicanos que debes incluir en tu dieta

Dicha investigación detalla que para obtener estos resultados favorables se deben almacenar en un recipiente o canasta que tenga perforaciones para que el aire fluya entre estos y a una temperatura no menor a los 5°C. El estudio apunta que un nopal en condiciones normales tales como estar almacenado y empacado a una temperatura de 25 °C puede durar hasta 6 días en refrigeración.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sugiere en un informe titulado “Ecología del cultivo, manejo y usos del nopal”, que la remoción de espinas se realice el día que se van a consumir los nopales para evitar que se presente oxidación en el alimento de manera rápida.

Si vas a comprar nopales, puedes adquirirlos y pedir que no le quiten las espinas, esto hará que no se descompongan rápido. Es importante que antes de comprarlos selecciones los que tienen un color verde uniforme y no presentan coloraciones anormales.



Leer también: Consejos para mantener frescos los jitomates por más tiempo

Para que realices el método de limpieza necesitarás un cuchillo afilado, luego con ayuda de una tabla para picar, inclina los nopales de manera que se puedan quitar las espinas pasando el cuchillo del lado contrario de su crecimiento. Es importante que durante este proceso detengas el nopal de la parte superior para evitar cortes excesivos.

La FAO señala que es necesario evitar la exposición de los nopales a temperaturas por debajo de los 5°C, esto puede tener efectos drásticos sobre el producto, tales como manchas o coloraciones oscuras sobre la cáscara. Si tienes que refrigerarlos, puedes utilizar un recipiente con tapa para que se mantengan frescos.

Congelarlos supone que se formen decoloraciones y afectaciones en la cáscara de este alimento, por eso es mejor mantenerlos fuera del refrigerador en un lugar fresco y seco, recuerda que estas características de almacenamiento son necesarias para que sigan en buen estado por más tiempo.

(Foto: Pixabay)