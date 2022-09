Comida y vista aérea de la CDMX en estos cinco restaurantes

La Ciudad de México está repleta de bares y restaurantes que ofrecen una experiencia única, aunque el plus está en el lugar en el que están situados.

Algunos de los favoritos de la gente están ubicados en puntos altos de edificios, puesto que ofrecen una vista magnífica de toda la ciudad.

En Menú te presentamos algunos de los bares y restaurantes con una vista prodigiosa hacia la Ciudad de México.

Terraza Cha Cha Chá

Aire fresco, buena vista y ambiente, son tres conceptos que caracterizan a Terraza Cha Cha Chá, uno de ellos bares más conocidos en la CDMX. Con apenas cuatro años de existencia, este sitio acoge a todos los visitantes con una vista panorámica hacia el Monumento a la Revolución.

Su menú ha evolucionado con el paso de tiempo, aunque conserva guiños hacia la comida callejera. Para el desayuno puedes encontrar desde chilaquiles, huevos revueltos, omelet, quesabirrias; para la comida, tuétano con esquites, elotitos tatemados, tacos de escamoles, tostadas, aguachile, cochinita pibil, entre otros platillos.

Pero en las bebidas no se quedan atrás, pues son expertos en la preparación de cocteles, y tienen una variedad de cervezas y vinos.

Foto: Terraza Cha Cha Chá

Los precios tanto de sus bebidas como de sus alimentos varía, pueden ir desde los $90 con una cerveza artesanal o unos sopees de lengua, hasta los $2000 con una botella de champagne Moët & Chandon, Nectar Imperial.



Terraza Cha Cha Chá

Dirección: Av. de la República 157, Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

Horarios: lunes a viernes de 1 pm a 12 am, los sábados de 10 am a 1 am y domingos de 10 am a 7 pm.

Teléfono: 55 5705 2272

Facebook: Terraza Cha Cha Chá

Página web: terrazachachacha.com

Balcón del Zócalo

El chef Pepe Salinas lidera el Balcón del Zócalo, un concepto que combina la cocina mexicana contemporánea con ingredientes tradicionales de todo el país.

Además de su comida, la vista que tiene hacia la Plaza de la Constitución es única, en especial cuando estás cenando y ves el atardecer sobre Palacio Nacional.

Su menú está dividido en dos partes: el primero es a la carta y el segundo es de degustaciones, En el primero puedes encontrar desde enfrijoladas, tamales de chipilín, tampiqueña de res, pecho de ternera, pulpo, agnolotti y demás.

Foto: Balcón del Zócalo

El menú de degustación, por su parte, está en su temporada de verano que incluye nieve de aguacate, tarta de chícharos, faisán y demás platillos.

Leer más: 10 alimentos para aliviar el estrés



Balcón del Zócalo

Dirección: 5 de Mayo 61, Centro Histórico de la CDMX

Horarios: lunes a domingo de 7 am a 11 pm.

Teléfono: 55 5705 2272

Facebook: Terraza Cha Cha Chá

Sitio web: balcondelzocalo.com

Teléfono: 55 5130 5134

Cityzen Rooftop Kitchen

En el Sofitel Mexico City Reforma, uno de los hoteles más exclusivos de la CDMX, está el Cityzen Rooftop Kitchen, que ofrece una vista espectacular hacia Paseo de la Reforma, el Castillo de Chapultepec y el Ángel de la Independencia.

La comida que aquí sirven es gastronomía francesa y mexicana, la cual combinan con cocteles novedosos y una carta de vinos variada. Algunos de los platillos que sirven son: tacos de lechón, tacos de short rib, Grilled cheese sándwich, croquetas de res, entre otros.

Foto: Sofitel Mexico City Reforma

Otra de las ventajas de este lugar es que tienen menú para mascotas, que van desde arroz cocido, molida de res y galletas de avena.

Este restaurante está sobre. El horario es de lunes a viernes de 1 pm a 12 am y sábados y domingos de 10 am a 1 am.

Cityzen Rooftop Kitchen

Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 297,CDMX

Horarios: lunes a domingo de 7 am a 11 pm.

Teléfono: 55 8660 0500

Página web: https://www.sofitel-mexico-city.com/es/

Facebook: Sofitel Mexico City Reforma

Instagram: @sofitelmexicocity

Miralto

Hace 15 años, en el corazón de la ciudad, nace Miralto, un restaurante bar que está en el piso 41 de la Torre Latino.



Si bien el concepto es ofrecer una vista 360° de la capital, la comida juega un papel importante para brindar una experiencia única, puesto que el menú busca recuperar los sabores tradicionales y combinarlos con técnicas de otros países.

Como está cerca la temporada de chiles en nogada, tienen un menú especial de este platillo que cuesta $360.

Foto: Miralto Restaurante

Un piso abajo está su bar Nivel 40 Skybar, experto en mixología con mezcal, tequila, vodka, coñac y demás, así como cocina casual.

Leer más: Conoce más sobre el vino mexicano a través de este libro



Mralto

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas, Torre Latinoamericana Piso 40

Horarios: restaurante Miralto está abierto los domingos y lunes de 9 am a 10 pm, martes a jueves de 9 am a 11 pm y viernes y sábado cierran hasta medianoche. El SkyBar, por su parte, está disponible domingo y lunes de 1 pm a 10 pm, de martes a jueves de 1 pm a 11 pm y viernes y sábado cierran a las 12 am.

Sitio web: miralto.com.mx / miralto.com.mx/nivel-40-skybar

Café de la Gran Ciudad

Otro lugar dentro de la Torre Latino. En el piso nueve del edificio está el DF Café de la Gran Ciudad, un café-restaurante que ofrece desde bebidas hasta botanas y postres.

Este proyecto nace en 2004, pero en 2010 surge como tal la marca del Café de la Gran Ciudad.



Foto: Café De La Gran Ciudad

Además de sus productos, su vista envidiable hacia lo convierten en un lindo destino para pasar con tus amigos o tu pareja.



Café de la gran ciudad

Dirección: Eje Central y el Palacio de Bellas Artes

Horarios: lunes a domingo de 10 am a 9 pm.

Facebook: DF Café De La Gran Ciudad

Teléfono: 55 5521 0041

Sitio web: dfcafedelagranciudad.nguideqr.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters