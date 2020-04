El 17 de abril se festejó el Día Mundial del Malbec o Malbec World Day; esta celebración, que ya va en su décima edición, conmemora cada año, con distintos eventos alrededor del mundo, la popularidad y el gran alcance de este vino fundamentalmente argentino.

Celebrado por primera vez en abril del 2011, el Día Mundial del Malbec, ha logrado posicionarse como un verdadero acontecimiento en la promoción del vino argentino, llevándolo a formar parte del calendario internacional y por supuesto, obteniendo un fuerte protagonismo en el mercado local. En la última edición, más de 100 eventos tuvieron lugar en 86 ciudades de 50 países, incluido México.

A decir de Carolina Tonnelier, gerente para Brasil y América Latina de Wines of Argentina, que es la entidad responsable de representar a los caldos de este país en el exterior, de educar al consumidor y de la organización de muchos de los eventos conmemorativos, "el Malbec es la punta de lanza del vino argentino en el mundo, el 50% de todos los que se exportan corresponden a esta variedad" y esta es la razón principal por la que se decidió celebrarlo en un día especial.

En este 2020, la contingencia y el aislamiento social recomendado (y en algunos lugares del mundo, obligatorio) para evitar la propagación del Covid-19, hicieron necesario el buscar una forma de celebrar desde casa y fue así que Carolina, en compañía del sommelier argentino Ariel Wineman Morales, nos guiaron en una cata virtual a través de una aplicación para reuniones a distancia.

Cada uno de los participantes recibimos por mensajería una botella de vino de esta variedad -del cual Carolina señaló hay tinto, rosado y hasta blanco-, y fuimos guiados en su degustación por Ariel.

EL MALBEC Y EL COVID-19

Ariel empezó por comentar que el consumir vino, además de sus probados beneficios a la salud en materia de enfermedades cardiovasculares, demencia y accidentes cerebrovasculares, ya se ha comprobado científicamente que -en un consumo moderado, de una o dos copas al día-, ayuda a combatir los virus que provocan el resfriado común, así que muy bien puede ser que funcione como una barrera adicional para reforzarnos contra el coronavirus, especialmente el tinto.

Además, es un hecho que el vino ayuda a relajarse, y en estos tiempos es muy necesario conservar la calma y la ecuanimidad ante la situación mundial, de manera que, una copa de vino por la noche, no solo nos ayudará a dormir, sino que puede tener efectos benéficos para combatir los virus. Por otra parte, solo tiene 65 calorías y colabora a una buena digestión, así que la receta es buena por donde se la mire.

LA HISTORIA DEL MALBEC

A decir de Ariel, México es un país donde se puede encontrar una muy buena selección de Malbec en todas sus variedades, así que educarnos más en cuanto a esta uva nos ayudará a elegir mejor. Aunque su origen data de la época del Imperio Romano, es en Francia que se afianza y su uso para hacer vino se extiende. En ese momento se decía que era el tinto de los reyes por su color profundo e intenso, que se debe a su alta cantidad de polifenoles. En ese momento, esta uva se daba sobre todo en la región de Cahors, en el sudeste de Francia y era conocida como Cahors, Côt noir o Auxerrois.

En 1853, Michel Aimée Puget, agrónomo francés, decide ir al continente americano y lleva consigo viñas de esta uva; hay que recordar que, en ese momento, aún no había una cultura vinícola en la región. Llegó primero a Chile, donde lamentablemente no se entendió muy bien con el gobierno y no logró grandes cosas. Diez años después, en 1863, el entonces gobernador de la provincia de San Juan, en Argentina, Domingo Faustino Valentín Sarmiento, invita a Puget a trabajar en Mendoza, y en ese momento se forma la Quinta Norma, un organismo que empezó a estudiar el uso del suelo, que estuvo a cargo de Puget, y que es a través de la cual se empieza a plantar la uva de Cahors en el país sudamericano.

De acuerdo con Ariel, esta uva adquirió su nombre actual derivado de los apellidos combinados de dos asistentes agrónomos de Puget. Según el sommelier, originalmente se escribía Malbek, con k, pero al irse castellanizando, se convirtió en Malbec, que es hoy el nombre de esta uva en Argentina y en todo el mundo.





A partir de más o menos del mismo1863, los viñedos en Europa empiezan a ser atacados por la filoxera -un plaga que llegó con la importación de vides norteamericanas- que prácticamente acabó con los viñedos europeos y se extendió durante ¡50 años! En este triste periodo se extinguió la uva conocida como Côt o Auxerrois, y Argentina se quedó, prácticamente sola, con la uva original, rebautizada como Malbec.

Y aunque hoy en día esta uva se cosecha en muchas partes del mundo, no hay duda de que es la más emblemática de esa nación.

REGIONES

Hay unas 44 mil hectáreas de viñedos de Malbec en Argentina, de las cuales 35 mil están en la provincia de Mendoza, que lidera la producción local con un poco más del 85% del total de viñedos. En segundo lugar, se encuentra San Juan, con el 6.3%; posteriormente, Salta con el 3.15%; La Rioja; Neuquén; Río Negro y Catamarca. En Argentina hay en total unas 1200 bodegas y la uva Malbec es la más producida de todas.

Según Caucasia Wine Thinking, en 2019 se exportaron ¡más de 79 millones de litros del Malbec al mundo! por lo que es, de lejos, el varietal más exportado de Argentina. Estados Unidos es el principal destino de la variedad, seguido por el Reino Unido, Canadá y Brasil.

“El Malbec refleja lo mejor de nuestra cultura y personalidad; es tan argentino como el tango, el futbol, las empanadas y el asado. Su éxito internacional lo convirtió en un fenómeno de alcance global, acercando también nuestra pasión y calidez al mundo entero. Estamos convencidos de que, lejos de estar agotado, el Malbec argentino está más vigente que nunca”, destaca Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina.

CARACTERÍSTICAS

Los Malbec se caracterizan por su intensidad y profundo color rojo oscuro. Los más jóvenes traen a la boca sabores de compotas de frutos rojos, mientras que los más añejos recuerdan a frutos como ciruela, moras, pasas, a tabaco, a especies, hierba, por supuesto, madera y flores como violetas.

La gran diversidad climática y geográfica del país sudamericano otorga características muy diversas a sus Malbec. Salta, por ejemplo, cercano a Brasil, tiene un clima tropical muy cálido durante el día, pero gracias a su altura, tiene noches muy frías. Estos rasgos distintivos le permiten producir caldos muy concentrados, corpulentos, con un poco más de alcohol y un abanico aromático muy amplio, creando un estilo de vino que gusta mucho especialmente en México. Estos vinos, tanto los jóvenes como los más añejos, son fáciles de tomar y no demasiado astringentes.

Los vinos que se cataron en esta ocasión fueron: Vive, Vértigo de Felipe Staiti, Elsa Bianchi, Reserva Malbec Salentien, Kaiken, Trumpeter, Santa Julia, Luigi Bosca y Zuccardi A.

El que nos correspondió fue Vértigo, de Felipe Staiti by Marcelo Pellereti; un vino muy relacionado con la música porque Felipe Staiti es el guitarrista de la banda argentina de rock Los Enanitos Verdes. Este vino nació de la relación de amistad del músico con el enólogo Pellereti -quien también es amante del rock e incluso organiza un festival anual-, de la Bodega Monteviejo, en el Valle de Uco (Mendoza). Esta bodega está ubicada en Luján, una de las zonas vinícolas más antiguas y de más tradición de Argentina, donde incluso, a decir de Ariel Morales, hay un monumento al Malbec.

Pelleriti seleccionó algunas barricas de su bodega que, de acuerdo con él, van con la personalidad de la música de Staiti, potente e intensa, de aquí surgen tres vinos: Euforia, Vértigo y un espumoso que aún no ha llegado a México. Estos vinos se venden desde hace muy poco tiempo en nuestro país y se trata de una categoría premium, por lo que tienen un costo elevado: la botella está alrededor de 1700 pesos.

Es un vino que tiene más de 12 meses en barrica, lo que se siente de inmediato en la nariz, hay una presencia frutal, como en todo Malbec, pero la madera de la barrica es inmediatamente perceptible, con un punto como de hierba seca. Ofrece aromas complejos y evolucionados que evocan al chocolate amargo y a la vainilla. Es un vino con aroma a madera, pero armonioso. Es franco porque sabe a lo que huele y, al probarlo, no se siente mucho el alcohol. Podría describirse como un caldo potente con elegantes taninos. La sensación que da, es la de entrar a un bosque frío, con mucha madera. Ofrece notas 'rudas' pero con armonía, es un vino que podría llamarse directo y con mucha personalidad.