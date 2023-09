Ya sea chilito en polvo para agregarle más sabor al pozole o un guacamole picosito, el chile, es un ingrediente esencial que suele estar presente en todos los platillos de estas próximas fiestas patrias.

Pues podemos afirmar que casi no hay nada tan mexicano que el chile, sin embargo, no todos comparten el mismo gusto por este emblemático ingrediente. Hay personas que de ninguna manera pueden incluir picante en su dieta, ya sea por razones que afecten su salud o simplemente porque no les gusta; esto puede ser un inconveniente a la hora de tener invitados.

Así que para que no te agarren por sorpresa, aquí te dejamos una lista de botanas sin chile para este 15 y 16 de septiembre.

La comida mexicana es conocida por la utilización del chile como ingrediente.

Paletas de tuna con chamoy

Contrario a lo que se piensa, el chamoy es un dulce que no pica, más bien, tiene de sabor agridulce. Ofrece esta botanita para refrescar a tus invitados.

Ingredientes:

10 tunas verdes

1/4 de taza de azúcar

1 taza de agua

1/4 de taza de chamoy líquido

2 cucharadas de chamoy en polvo

2 cucharadas de tu salsa inglesa preferida

1/4 de taza de agua

Foto: Nestlé

Preparación:

Una vez que ya hayas pelado las tunas, las licuas con agua y azúcar, pasas la mezcla por un colador, viertes la pulpa en un molde para paletas, pero solo a 1/4 del molde. Congelas por dos horas y guarda el resto de la pulpa. Después, mezclas el chamoy liquido y en polvo con la salsa inglesa y el 1/4 de agua. Viertes en el molde (una vez que ya esté congelada la anterior mezcla) y metes al congelador. Vierte las mezclas hasta que los moldes se llenen por completo.

Nachos con carne

Una gran botana que te ayudará a llegar hasta la noche con poca hambre son los nachos, si a estos les agregas carne y queso, ¡vualá! Todo un éxito asegurado para tu fiesta mexicana.

Ingredientes:

1/2 de carne magra molida de res

1/2 taza de salsa roja con poco picante

4 tazas de totopos (tortilla chips)

1 taza de queso americano

1/4 taza de cebolla picada

1/4 taza de tomates (jitomates) picados

1/4 taza de chiles jalapeños rebanados

1/4 taza de aceitunas negras rebanadas

1/4 taza de guacamole

Hummus de aceitunas

Preparación:

Dora la carne en una sartén grande; escúrrela. Incorpora la salsa; cocina esto a fuego lento durante 2 min. revolviendo de vez en cuando.Pon los totopos en un plato grande, apto para microondas; cúbrelos con la mezcla de carne y el queso. Caliéntalos en el microondas a potencia ALTA de 2 a 3 min. o hasta que el queso se derrita, rotando el plato después de cada minuto. Pon encima los ingredientes restantes.

Recetas para aprovechar las tortillas duras

Dip de tocino

Ideal para ir calentando motores antes de probar los platillos tradicionales del 15 de septiembre.

Ingredientes:

1/1 litro de crema agria

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

1 paquete de tocino cocido

1/2 taza de queso cheddar desmenuzado

2 jitomates medianos, picados; cantidad dividida

1 taza de lechuga cortada en tiras

Preparación:

Mezcla bien la crema agria y la cebolla en polvo. Coloca l en el fondo de un plato redondo para hornear.Calienta el tocino como se indica en el paquete; córtalo en pedazos pequeños. Espolvorea el tocino sobre la mezcla de la crema agria. Cubre con el queso, 3/4 de taza del jitomate picado y la lechuga; espolvorea el tomate restante por encima de éstos. Sirve acompañado con un surtido de galletas saladas, pretzels, triangulitos de pan tostado o vegetales en juliana.

Dip de tocino

Con estas botanas sin chile sorprenderás a todos tus invitados en estas fiestas patrias.

