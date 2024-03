El Día del Taco es hoy, para festejarlo como se debe, El Califa, en colaboración con Uber Eats, nos contó cómo se hacen los tacos dentro de cada establecimiento, en concreto, nos enseñó a preparar 3 recetas, las cuales puedes probar en las sucursales o pedir a domicilio.

Taquitos de pastor

Festeja el Día del Taco en El Califa. Foto: Alan Nájera / El Universal

Una de las técnicas que nos compartieron las taqueras de El Califa fue: una vez montado el trompo de pastor, hay que encender el fuego. Después pegar el costado de un cuchillo largo y afilado a la carne y deslizar hacia adelante y atrás con movimientos firmes rápidamente. Esto hará que la carne que cortes quede delgada pero de buen tamaño. Si inclinas mucho el cuchillo, harás tiras de pastor, quedarán gruesas y tendrás que picarlas después.

Para la piña, por lo suave de la fruta, basta con pasar el cuchillo perpendicularmente a una esquina cortada, no importa cuantas veces lo intentes, debes poder atrapar la piña con el taco en mano. Aunque si eres de los que no come carne, El Califa tiene una opción vegana ¿puedes identificar cual es cuál?

Taquitos de asada con costra de queso

Festeja el Día del Taco en El Califa. Foto: Alan Nájera / El Universal

El truco para lograr este taco es la rapidez. Primero debes poner el sirloin en la plancha, recuerda cortar los bordes para que la carne no se enoja, ese fue el consejo que nos dio uno de los taqueros de El Califa.

En otra parte debes poner el queso, puedes usar el que quieras, pero esta vez usamos gouda. Haz un circulo de queso en la plancha, compacto para que se derrita uniformemente, antes de que se cree la costra, ponla carne ya asada encima del queso, luego, con una espátula, debes levantar el queso cuando ya esté doradito. Hazlo de manera rápida y directa para que no se creen arrugas en la costra. Forma una especie de quesadilla y ponla en tu tortilla.

Chicharrón de queso

Festeja el Día del Taco en El Califa. Foto: Alan Nájera / El Universal

Este plato, aunque parece sencillo, no lo es del todo. Primero debes formar dos rectángulos largos en la plancha con queso gouda, separados pero no muy lejos uno del otro, Cuando la costra de queso apenas se comience a formar por debajo, junta el queso superior, ya derritiéndose entre ambas capas de queso. De esta manera se hará un cuadrado grande.

Mezcla un poco el queso superior y deja que se forme la costra, cuando se comience a ver doradita, levanta los bordes ayudándote de una espátula. Ya despegado, con ayuda de un cuchillo largo, ve dando forma de cilindro al queso, lo dorado de la costra permitirá que conserve su forma. Así tendrás chicharrón de queso estilo El Califa.

Estos son algunos de los tacos que El Califa tiene a la venta no solo en sucursal sino a domicilio a través de Uber Eats, quien recientemente informó que ha recibido más de 8 millones de órdenes de tacos de esta y otras taquerías a través de la app. Además, los tacos de pastor, asada y adobada fueron los más pedidos. Incluso hubo alguien que se le ocurrió pedir 60 tacos al pastor en un solo pedido. ¿Tú con cuántas ordenes celebrarás el Día del Taco?

