Jorge Cueva “Mr. Tempo” es un chef mexicano que conquistó el sueño americano. A los 18 años se mudó con su familia a Tacoma y como no hablaba inglés, para poder subsistir se vio en la necesidad de lavar platos en la cocina de un restaurante.



Con el tiempo, consiguió ser mesero y así fue escalando posiciones hasta llegar a dirigir su propia cadena de restaurantes, los “King & Queen Cantina”. Este año abrió su primera locación en Valle de Guadalupe.



Además de la cocina mexicana urbana, lo define su propuesta mixológica. El tapatió, es creador del “Margarita Flight”, una tabla de degustación con diferentes interpretaciones de este trago con tequila.



A continuación, algunas de sus deconstrucciones personales de este drink que le ha dado la vuelta al mundo:



El Peligroso

Se prepara con tequila (¡obviamente!), pero además lleva curacao azul, jugo de limón, agave orgánico y se escarcha con Tajín y una rodaja de naranja.



Avocado Margarita

Puede sonar descabellado, pero en realidad es una delicia: se combina tequila con Cointreau, jugo de limón, pulpa de aguacate, agave orgánico, escarche de Tajín y microcilantro para el adorno.



Strawberry Serrano Margarita

Aquí la locura radica en que el tequila se infusiona con chile serrano, se le añade jugo fresco de limón, agave orgánico, naranja y fresa rebanada. Esta sí es una auténtica fiesta en el paladar.



Mia’s Margarita

Aquí el tequila pasa por una infusión con mango, piña y chile serrano; se añade agave orgánico, jugo de sandía y limón, se escarcha con Tajín y se adorna con frutas variadas. Lo tienes que subir a Instagram.



Smokey Margarita

Los puristas dirán que no es Margarita, pero Mr. Tempo está orgullosamente loco y diseñó este trago con mezcal, jugo de limón, agave orgánico y escarche de Tajín. Se puede preparar con tamarindo, pepino o más limones.



Skinny Margarita

Lo que podría considerarse una “margarita light”, porque lleva tequila blanco, jugo de limón orgánico, agave natural y agua mineral.



Cadillac

Paradójicamente, sería el trago que no deberías –de hecho, ninguno– de beber antes de manejar. Se prepara con tequila blanco, jugo de limón, agave orgánico, naranja y un shot de Grand Marnier. Una Margarita customizada.