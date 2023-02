5 mitos "quema grasa"

La pérdida de peso a principio de año es todo un desafío e incita a que la gente recurra a remedios que prometen resultados rápidos. Sin embargo, la mayoría de este tipo de “remedios” no funcionan, generan frustración y pueden dañar la salud.



Jugos detox

Las dietas a base de jugos pueden causar una pérdida de peso inicial pero tienden a provocar un efecto rebote cuando se reanuda la dieta habitual. Pueden resultar peligrosas, provocan ansiedad, hambre y no favorecen la pérdida de grasa ni el cambio de hábitos. Son dietas cargadas de azúcar y deficientes en proteína.

Un dato: Un vaso de jugo exprimido aporta entre 20 y 26 gramos de azúcar, misma cantidad que un refresco.



Agua tibia con limón

Si bien una buena hidratación favorece el metabolismo y reduce la retención de líquidos, no hay sustento que afirme que el agua tibia con limón acelere la pérdida de peso o contrarreste enfermedades. Beber agua con limón al despertar puede favorecer el aliento y mejorar la motilidad intestinal, no quemar grasa.

Un dato: Si quieres aprovechar los beneficios de la vitamina C, evita calentar el agua.



Vinagre de manzana

Ha mostrado mejoras en los niveles de glucosa e insulina. Los estudios en ratas sugieren que el ácido acético puede prevenir la acumulación de grasa, favorecer la saciedad y mejorar el metabolismo, sin embargo además de que hace falta más evidencia, el vinagre por sí solo no es “quema grasa”.

Un dato: 5000 aC ya lo utilizaban como conservante, desinfectante, medicina y tónico para aumentar la fuerza y promover el bienestar.



Alimentos quemagrasa

Si bien el chile, el cacao, el té verde y la canela tienen un mayor efecto térmico, es decir que el cuerpo gasta más calorías al digerirlos y metabolizarlos, ningún alimento, hierba o especia por sí sola favorece la pérdida de grasa.

Un dato: El proceso de digestión requiere un gasto energético de entre 10 y 15 % de las calorías que se ingieren.

Ayuno intermitente

Este patrón de alimentación puede ser una herramienta muy poderosa para perder peso y mejorar la salud, sin embargo debemos considerar que no se trata de una dieta ya que no refiere qué comer sino a qué hora comer, por tanto, si no se lleva una alimentación correcta y buenos hábitos, ayunar no tendrá efectos sobre la pérdida de grasa.

Un dato: Es recomendable tener una ventana de alimentación de 12 a 8 horas y luego ayunar durante 12 a 16 horas.

Disfruta el bien comer y recuerda que para perder peso de forma saludable es importante llevar un plan de alimentación individualizado y prescrito por un profesional.



