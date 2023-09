Francisco Hajnal (maestro tequilero y fundador de la Academia de Catadores de Tequila)

“Siendo la bebida nacional por excelencia, ha logrado cosas interesantes. No se compara con otras bebidas por su forma de proceso que mantiene con áreas artesanales que no se han podido mecanizar. Fui maestro tequilero de José Cuervo de 1981 a 2006. Y, aunque estoy jubilado, sigo colaborando con ellos. Debe haber un momento especial para beberlo, siempre acompañado de alimentos que vayan de acuerdo con este producto. Antes de iniciar la comida, bebo un caballito de tequila, blanco o reposado. La industria va muy adelante, se esmera, hay varios que destacan. Me gusta el Reposado 1800; el cristalino de 1800; y el añejo del Reserva de la Familia”.

Francisco Hajnal

Leer más: 4 drinks con tequila para dar el grito

Mariana Ramírez (directora de bebidas de Pujol)

“Es una bebida que me gusta porque hay muchas opciones para integrarla en una experiencia. Algunos me gustan para tomarlos derecho, otros como aperitivo o como digestivo. Es un destilado versátil. Se puede disfrutar en cocteles o para hacer acompañamientos muy particulares. Es parte de nuestra identidad. Me gusta tener una relación cercana con los productores, sobre todo con aquellos que tienen prácticas sostenibles y compromiso social. Disfruto de los tequilas blancos: al no tener barrica, el aroma del agave azul es franco. Lo tomo derecho o en coctel. Mis favoritos: Tequila Ocho Blanco, Cascahu".

Marianna Ramírez

Laura Santander (sommelier, maestra tequilera y socia en Hermitage)

“Quería saber lo que más se pudiera del destilado más importante de México, por lo cual me incliné a estudiar y especializarme en tequila. Lo que más me gusta es el nivel de rigor para certificarlo. “Siempre lo tomo derecho, y he sido fan de las palomas; no concibo una fiesta o una boda sin ellas. Bebo más el blanco por ser el aperitivo perfecto. En general, el tequila es la bebida con la que me siento más cómoda. Mis favoritos son el Herradura Reposado, que es una joya; para millonarios excéntricos está el Santanera que es blanco orgánico, y el Loco Blanco que sí está bueno”.

Laura Santander

Leer más: ¡Súbete al tren! y conoce todo acerca del tequila

Fernando Martínez (chef y socio en Migrante)

“Tiene un eje rector que es personalidad nacional porque es una de las bebidas que caracteriza el punto de origen e historia. Habla de este carácter vinculado a la personalidad de nuestro pueblo, no solo la fiesta sino el conocimiento de nuestra tierra y sus características, aunque sea una planta. Por mi parte, yo suelo utilizarlo en terrenos de cocina. Funciona en los postres con sus distintos matices, más allá del alcohol, como la acidez y la parte floral; nos da material de trabajo. Ayuda mucho en la confección de platos crudos. Jugamos más con caramelos, los añejos, y encontramos más complejidad. Por otro lado, me voy más por Herradura, el Avión y Casa Dragones, por su elegancia y exclusividad”.

Fernando Martínez Zavala

Alejandro Verdeja (winemaker de Bodegas Domecq)

“Cuando piensas en tequila, piensas en algo de nuestras raíces, en México. Es parte de nosotros, un orgullo. Hay pertenencia con el producto. Habitualmente, me gusta beberlo por la noche, tranquilo, y beberlo directo. No me gustan las bebidas preparadas. Por mi perfil, siempre busco cualidades e specíficas. Me gustan los tequilas blancos por entenderlos más francos, buscar esa connotación de pureza, entender más el producto y la esencia del blanco. Cuando hablas de tequila, te lleva a Casa Cuervo, al Reserva de la Familia, de mis preferidos. También Casa Dragones y la marca Avión que recién descubrí”.

Alberto Verdeja

Eduardo Villegas (sommelier y director general de Academia Mexicana de Enogastronomía)

“Es notable que, en los pasados 10 a 15 años, y de cara a que la competencia es más grande, no solo hay más marcas de tequila y mejor calidad sino también por la competencia con el mezcal. Hoy encontramos una gran oferta de tequila. Se ha mejorado la imagen y el marketing. Tengo el hábito de beber el tequila derecho y en copa. Odio el caballito. Hay calidades en las cinco categorías, con excepción de los cristalinos, que no prefiero. Me gusta ir a las destilerías independientes. Mis favoritos: Arete Destilería, sobre todo la línea Esperanto; luego, Ollitas Orendain blanco; y el Reserva de la Familia, Cuervo Añejo”.

Eduardo Villegas

Leer más: Tequila, de las mejores bebidas alcohólicas del mundo

Alessandro Picone (sommelier independiente)

“Yo no soy muy adicto a lo que son destilados, pero de los tequilas lo que sí me gusta es esa parte que sabe diferente a los demás destilados, que lo hace particular. Yo lo tomo derecho porque además la coctelería no me gusta y por lo general lo bebo como digestivo o si es que llega a una tarde de plática. “El añejo es la categoría que más me gusta, tiene sabores más redondos y profundos; tiene más chiste y como que se puede platicar con el tequila. Los pruebo más en casa de amigos. El que me gusta es el Casa Dragones, también algunos de los de Herradura especialmente las versiones más sofisticadas y finalmente el Cuervo 1800”.

Alessandro Picone

Luis Chiu (chef en Asian Bay)

“Es un destilado con mucho carácter, muy mexicano, que te da alegría y te calienta el corazón. Cuando quiero alegrarme, lo tomo. Me gusta beberlo a besitos, solo y con una buena sangrita o limón. En coctelería, me gusta una buena paloma o en agua mineral con limón. Prefiero normalmente los blancos. Me gusta mucho el añejo y el blanco. El reposado siento que me da una cruda horrible. Pocas veces busco los cristalinos y diamante. Opto por Don Julio, marca estandarte con mucha historia. De Maestro Dobel, el que llama mi atención es el Doble Diamante, y también me gusta Casa Dragones”.

Luis Chiu

Guy Semavoine (propietario de Le Petit Gourmand y experto en quesos)

“El tequila es una bebida muy tradicional y es muy festivo. Lo bebo también cuando regreso a casa porque me tranquiliza mucho. La verdad es que el 95% del tequila lo tomo siempre derecho; no soy fan de los cocteles. Posiblemente tomo más cristalino porque no se siente tanto el alcohol y es elegante. Me lo tomo frío en una copa coñaquera. Son diferentes perfumes los que me gusta apreciar. Para beberlo sin prisa, siempre hago el combo con cerveza. Mis preferidos: Maestro Dobel,

Guy Semavoine

Lorena Seligson (mixóloga y cofundadora de We Are Bartenders)

“Pase del odio al amor con el tequila; de las borracheras hasta ahora que realmente he aprendido a tomarlo y, sobre todo, a respetarlo. Me gusta la historia, la versatilidad, la cultura y ritual alrededor de este destilado. Me encanta que sea de los pocos destilados que no ‘s at u ra n’ y sobre todo que (al menos a mí) no me dan cruda. Por otro lado, generalmente prefiero tomarlo derecho, a veces con sangrita. Y, si es en cóctel, me gusta la paloma, que está resurgiendo. La mayoría de las veces bebo blanco o un extra añejo como digestivo. Me gustan el Cascahuin Blanco Tahona, el Fortaleza Blanco y el Komos Extra Añejo”.

Lorena Seligson

Leer más: ¿Qué tequila elegir para este 15 de septiembre?

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters