Es un desarrollo de Logon Technology, una empresa china con sede en Taiwan. Por ahora el robot colabora con patrullas policiales en zonas comerciales. Operando en condiciones reales para evaluar su eficacia y practicidad en escenarios policiales reales.

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DESPLIEGUE

De momento sólo operan en Wanzhou, una ciudad portuaria e industrial de 9.5 millones de habitantes localizada al sur de Beijing.

DATOS

kilogramos de peso km/h es su velocidad máxima* millones de dólares cuesta un sistema completo*

CAPACIDADES

01 Es anfibio e impermeable; puede sumergirse en cuerpos de agua y desplazarse sin afectar su funcionamiento. 02 Su arsenal le permite manejar situaciones que van desde la detención de sospechosos hasta el control de multitudes, todo sin recurrir al uso de la fuerza letal. 03 Es prácticamente indestructible soporta golpes con objetos contundentes y aplastamientos de hasta cuatro toneladas de peso.

PRESTACIONES