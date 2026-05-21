Es un desarrollo de Logon Technology, una empresa china con sede en Taiwan. Por ahora el robot colabora con patrullas policiales en zonas comerciales. Operando en condiciones reales para evaluar su eficacia y practicidad en escenarios policiales reales.

DESPLIEGUE

De momento sólo operan en Wanzhou, una ciudad portuaria e industrial de 9.5 millones de habitantes localizada al sur de Beijing.

Mapa de China

DATOS

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kilogramos de peso

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km/h es su velocidad máxima*

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millones de dólares cuesta un sistema completo*

CAPACIDADES

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Es anfibio e impermeable; puede sumergirse en cuerpos de agua y desplazarse sin afectar su funcionamiento.

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Su arsenal le permite manejar situaciones que van desde la detención de sospechosos hasta el control de multitudes, todo sin recurrir al uso de la fuerza letal.

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Es prácticamente indestructible soporta golpes con objetos contundentes y aplastamientos de hasta cuatro toneladas de peso.

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PRESTACIONES




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