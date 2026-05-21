La policía del futuro, robots patrullan las calles de China
El Rotunbot RT-G, robot esférico y autónomo que se encuentra en fase de prueba en el país asiático, está diseñado para ayudar, y eventualmente reemplazar a los oficiales de policía en entornos y situaciones de alto riesgo.
Es un desarrollo de Logon Technology, una empresa china con sede en Taiwan. Por ahora el robot colabora con patrullas policiales en zonas comerciales. Operando en condiciones reales para evaluar su eficacia y practicidad en escenarios policiales reales.
DESPLIEGUE
De momento sólo operan en Wanzhou, una ciudad portuaria e industrial de 9.5 millones de habitantes localizada al sur de Beijing.
DATOS
kilogramos de peso
km/h es su velocidad máxima*
millones de dólares cuesta un sistema completo*
CAPACIDADES
01
Es anfibio e impermeable; puede sumergirse en cuerpos de agua y desplazarse sin afectar su funcionamiento.
02
Su arsenal le permite manejar situaciones que van desde la detención de sospechosos hasta el control de multitudes, todo sin recurrir al uso de la fuerza letal.
03
Es prácticamente indestructible soporta golpes con objetos contundentes y aplastamientos de hasta cuatro toneladas de peso.