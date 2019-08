Frustra a diputada de Morena que hayan retirado su iniciativa a la Ley de Participación Ciudadana

La diputada local de Morena, Donaji Olivera Reyes, no oculta su frustración de que haya quedado invalidada su iniciativa al artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, lo que generó la demanda de los vecinos de la colonia Juárez y ahora que 350 vecinos de 250 colonias hayan hecho lo mismo y que ya son analizadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Estoy molesta, insatisfecha, no por el dictamen de la ley, sino porque el Instituto Electoral (de la Ciudad de México) no hace su trabajo, lo mismo que con el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación), que decidió darle validez a la queja de una ciudadana, cuando atrás de ella está un partido político”, comenta a EL UNIVERSAL momentos antes de iniciar la sesión para discutir dicha ley.

Sin embargo, segundos después, más relajada, comenta que, por otro lado, está satisfecha “porque tendremos una ley que verdaderamente será para los vecinos, no para los partidos políticos, como ocurrió con el caso de la vecina de la colonia Juárez”, dice dirigiendo su mirada hacía las curules del PAN.

Recuerda que por la misma actitud del IECM, “de no hacer su trabajo, en Xochimilco no quiso apoyarnos en la elección a Coordinaciones Territoriales. Nos sentamos con ellos tres veces, y nos dijo que no, pero si podía, cuando está en sus responsabilidades, es su obligación hacer ese tipo de consultas. Pero no quisieron”, señaló.

Ahora, añade con molestia, “la vecina de la (colonia) Juárez pregunta sobre lo del Presupuesto Participativo y lo de los Comités Ciudadanos, porqué es ambigua y se va al Tribunal y pasa lo que pasa. Si cada quien hace su trabajo, no tendríamos que haber llegado a todo esto. Pero ya está lista una nueva ley, le va a dar garantías y participación a los vecinos, sobre todo en que realmente los proyectos que la gente decida se lleven a cabo”, comenta.

Aseguró que si las decepciones ocurren, es porque las anteriores administraciones, delegaciones, simplemente no lo aplicaban en los proyectos que verdaderamente ganaban. Pero la actual ley no aclaraba a qué se exponían los funcionarios que no daban seguimiento o aplicaban el Presupuesto Participativo.

“Pero ahora, con esta nueva ley, si se contempla. Entonces tendremos una ley que nos va a garantizar esa ejecución”, destaca.

-¿Y entonces por qué está insatisfecha con la ley?

-Porque debió darse en un tema parejito –responde--. Creo que la Sala Regional del Tribunal nuevamente no se mete al tema de que no es una colonia, sino 1,812 que existen en la capital. Debió tomar en cuenta la inequidad en que iba a caer en su resolutivo. Entonces hubiera revisado el por qué, el para qué de la ley.

Es más, acusa que la oposición exige que queden fuera los partidos políticos de los Comités, “pero es lamentable que en este juicio hubo un partido metido de lleno en todo esto. Es decir, son contradictorio lo que exigen”, dice y nuevamente dirige la mirada hacía la zona donde están los diputados locales del PAN.