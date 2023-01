Zoológico intercambia 14 animales por equipos

Chilpancingo.— Unos 14 animales —cuatro watusis, una cebra y nueve borregos de Berbería— del zoológico de Chilpancingo, Zoochilpan, fueron intercambiados en el Estado de México y Querétaro por equipo de sonido, radios de comunicación, insumos y herramientas.

De acuerdo con una investigación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el intercambio tuvo lugar durante diciembre del año pasado.

Según la pesquisa, el intercambio de los animales fue autorizado por la Semarnat; sin embargo, no está claro si están en lugares adecuados.

Los cuatro watusis fueron entregados a una persona identificada como Juan José Jiménez Ordaz en el fraccionamiento Valle de San Pedro, municipio de Tecámac, Estado de México, por el entonces director del zoológico José Rubén Nava Noriega, según indica la autorización con folio SGPA/DGBS/06628/20.

La cebra fue entregada a René David Trujillo Sotelo en el fraccionamiento Paseo de la Venta, en San Juan del Río Querétaro, también en diciembre de 2022. El folio de autorización es SPARN/DGBS/04746/22.

Los nueve borregos de Berbería fueron entregados a René David Trujillo Sotelo en el mismo domicilio tres meses antes.

De acuerdo con la investigación de la Semarnat, los animales fueron intercambiados por herramientas, equipo de sonido, radios de comunicación e insumos que —se presume— son utilizados para el funcionamiento del zoológico.

Lo que no se ha podido determinar con exactitud es el lugar en el que están los animales.

Por ejemplo, el fraccionamiento Valle de San Pedro, en el Edomex, de acuerdo con búsquedas de internet, está en una unidad habitacional y no es un zoológico o una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas).

Las autoridades ambientales tampoco han establecido si el intercambio de animales por herramientas e insumos es ilegal o no, ya que, en teoría, el zoológico, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren), cuenta con presupuesto para cubrir esas necesidades.

“El aprovechamiento [de las especies animales] que ellos pueden hacer tras la autorización es la donación, un intercambio, comercializarlos. Incluso hasta pueden comérselos. No sabemos, hasta este momento, qué pasó con estos animales”, explicó un trabajador de Semarnat que no dio su nombre por no estar autorizado para hablar.

La muerte de un venado

La ausencia de los animales se dio a conocer a raíz de otro escándalo en el zoológico.

El 7 de enero, vecinos del fraccionamiento Jardines de Zinnia rescataron a un venado que había sido atacado por perros.

Con ayuda de personal de la Secretaría de Protección Civil, el venado fue trasladado al Zoochilpan. Los vecinos relataron que el animal llegó herido, pero en buen estado. Al día siguiente les dijeron que había muerto.

Según su versión, el animal murió desangrado porque no lo atendieron adecuadamente.

Por esto, la Semaren destituyó al director Rubén Nava Noriega y nombró a Fernando Domínguez encargado de despacho.

El nuevo director del Zoochilpan informó que están en proceso de entrega-recepción y afirmó que la Semarnat y la Profepa serán quienes determinen si hay anomalías en el zoológico.